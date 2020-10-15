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里民大會隔空對決 白登收視率勝川普

NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口

川普里民大會 不認戴口罩防疫有效 「IRS待我很糟」

記者張筠／華盛頓報導
川普總統15日晚在佛州邁阿密舉行「里民大會」，他迴避最近一次陰性檢測的時間，也不承認戴口罩的防疫效果。(路透)
川普總統15日晚在佛州邁阿密舉行「里民大會」，他迴避最近一次陰性檢測的時間，也不承認戴口罩的防疫效果。(路透)

川普總統15日晚在佛州邁阿密舉行「里民大會」，他表示已不記得第一場總統辯論當天是否接受新冠檢測，並迴避最近一次陰性檢測的時間，也不承認戴口罩的防疫效果；面對個人稅務的質詢，川普稱自己不欠任何稅，但指「IRS待我非常糟糕」；他在里民大會開始前一小時也曾發推文抨擊主辦方NBC為「假新聞」。

原定15日晚舉行的第二場總統辯論因川普染疫、兩位總統候選人無法對虛擬辯論達成共識而取消，川普總統和民主黨籍對手白登(Joe Biden)最終選在同一時間、不同地點通過不同電視台轉播的里民大會展開第二次交鋒。

電視轉播前 先批「假新聞NBC的里民大會」

川普的里民大會由國家廣播公司新聞網(NBC)「今日秀」(Today)節目主持人賈斯禮(Savannah Guthrie)主持，而在電視轉播開始前一小時，川普不僅沒有感謝NBC舉辦此大會，反而發推文稱自己將出席「假新聞NBC的里民大會」。

「不記得第一場總統辯論當天是否接受檢測」

川普的健康狀況一直備受關注，他在里民大會回應賈斯禮的開場提問時表示，自己已沒有任何新冠症狀，且15日在北卡的造勢活動中也感覺良好(feel good)，但他一再迴避賈斯禮對他最近一次檢測為陰性的質詢，他表示，自己早已「接受大量新冠檢測」，但不是每天，且他已「不記得第一場總統辯論當天是否接受檢測」。

「不知病毒來自哪裡 戴口罩也未必能防傳播」

川普15日晚與賈斯禮保持社交距離，兩人在對話中均沒戴口罩，對於戴口罩及隔離防疫一事，川普指「身為美國總統，我不可能待在地下室(隔離)」，並稱自己很難與軍警人員總是保持距離，但當賈斯禮追問他此言論是否指他被軍人傳染新冠，川普稱「我也不知道病毒來自哪裡」，戴口罩也不一定能防止病毒傳播，「例如維吉尼亞州州長諾譚(Ralph Northam)就算戴口罩也確診」。

一名現場觀眾提問川普在染疫後是否對戴口罩一事改觀，川普稱「醫療專家對戴口罩防疫一事也有不同說法，佛奇(Anthony Fauci)也曾未呼籲民眾戴口罩」，但根據CNN報導指出，佛奇當時是因一線醫療工作者防疫物資極度緊缺而不提倡民眾囤積口罩，佛奇始終呼籲民眾戴口罩防疫。

「禁中國旅遊令 未禁更多 不想讓美陷恐慌」

現場觀眾提出，在疫情爆發後川普政府為何最先出台針對中國的旅行禁令，而沒有推出更多能緩解美國疫情擴散政策，川普表示，自己已比白登等民主黨「反應更快」，沒有出台更多禁令是因「不想讓整個美國陷入恐慌（panic）」。

「我每年都報稅 我不欠任何稅」

川普的個人稅務問題也是當晚焦點，賈斯禮質詢川普為何還沒公布自己的稅務數據，川普表示「IRS待我非常糟糕(treat badly)，但我也正在接受審查(under audit)」；此前紐約時報報導指，川普有4億2100萬元貸款將在未來四年到期，必須償還，對此川普在里民大會上稱，身為一名房地產商人，我每年都報稅，「我不欠任何稅」，且「該數字對很多銀行來說也只是很小一部分」。

「我長年譴責白人至上主義 為何不問白登」

賈斯禮在15日的里民大會上提及川普曾在第一場總統辯論中拒絕批評「白人至上」(White supremacy)主義，川普有些激動的回應，我長年譴責「白人至上」主義，並回擊主持人「你們從來都不問白登是否譴責反法西斯主義運動（Antifa）」。

「紓困法案未成 是波洛西和民主黨不想出錢」

川普將紓困法案未成形一事推責波洛西(Nancy Pelosi)，稱談判未果是「波洛西和民主黨不想出錢」，「這(疫情)不是美國民眾的錯，而是中國的錯」。

川普總統15日晚在佛州邁阿密舉行「里民大會」，他表示已不記得第一場總統辯論當天是...
川普總統15日晚在佛州邁阿密舉行「里民大會」，他表示已不記得第一場總統辯論當天是否接受新冠檢測。(Getty Images)

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