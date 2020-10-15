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競選班機1人確診 白登未受感染 不用隔離

記者張文馨／華盛頓報導
白登競選班機上一名工作人員確診新冠肺炎，不過沒有人跟確診者近距離接觸，白登目前還不用隔離觀察。(美聯社)
白登競選班機上一名工作人員確診新冠肺炎，不過沒有人跟確診者近距離接觸，白登目前還不用隔離觀察。(美聯社)

20：48更新

白登競選班機的工作成員傳出一人確診後，今天接受新冠病毒檢測，呈現陰性反應，未受感染。

18：41

美國新冠肺炎疫情持續蔓延，民主黨副總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）15日上午才宣布，因競選團隊中有兩名成員確診，賀錦麗將暫停競選行程直到19日；白登陣營15日下午宣布，白登競選班機上也有一名工作人員確診，不過沒有人跟確診者近距離接觸，白登目前還不用隔離觀察。

白登的競選經理狄龍（Jen O'Malley Dillon）15日發布聲明表示，今天中午時分，發現一名白登競選班機上的工作人員確診新冠肺炎，白登沒有跟確診者近距離接觸，在飛機上也都全程戴著口罩，因此白登目前還不用隔離觀察。

根據聲明，確診者和白登都登上了12日飛往俄亥俄州，與13日飛往佛羅里達州的班機，確診者在波音737班機的最後一排，與白登距離超過50英尺，全程戴口罩。

聲明指出，確診者是在15日聯繫追蹤的過程中，回報症狀且隨後宣布確診；目前白登陣營的競選成員中，無人跟確診者有近距離接觸，所有成員在飛行過程中都戴口罩。

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