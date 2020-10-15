美學者：華府應記取韓戰教訓 明確嚇阻北京護台

曾任美國國防部副部長的沃佛維茲（Paul Wolfowitz，圖）在「華爾街日報」撰文指出，華府應記取韓戰教訓，捨棄以往的模糊策略，以明確嚇阻北京的方式，履行對台灣的防衛承諾。Getty Images

曾任美國 國防部副部長的沃佛維茲（Paul Wolfowitz）在「華爾街日報」撰文指出，華府應記取韓戰教訓，捨棄以往的模糊策略，以明確嚇阻北京的方式，履行對台灣 的防衛承諾。

沃佛維茲是美國政治學者及外交官，曾在前總統小布希（George W.Bush）主政時期擔任國防部副部長，也曾任美台商業協會（US-Taiwan Business Council）主席，現為華府智庫「美國企業研究所」（AEI）客座學者。

他撰文表示，北京持續對台灣展現敵意。中國 入侵台灣，將意味一個世代以來對全球和平構成的最大威脅。美國將面臨一個苦惱兩難局面：冒著兩大核武強權間爆發武裝衝突風險，或背棄自由的台灣人民，任由共產專制統治。

但除上述兩難以外，還有另一替代選項，那就是藉由堅決反對來嚇阻這項威脅，必要時不惜動武。嚇阻是基於一項悖論：預防戰爭的最好方法，就是威脅開戰。

沃佛維茲指出，20世紀歷史顯示，成功嚇阻是可以達成的目標。西柏林的政治地位比台灣更曖昧模糊，且是真正無從防衛軍事據點，但嚇阻得以讓西柏林以自由城市存續下來。

沃佛維茲還說，冷戰歷史也說明一個必然結果，即決心不堅定勢必招致災難。倘若美國曾事先表明，將會強力對抗北韓侵略，韓戰原本是可以避免的。

1995年公布的蘇聯文件揭露，北韓首位獨裁者金日成1949年3月造訪蘇聯領袖史達林（Joseph Stalin）時曾提議入侵南韓。史達林因擔心，「如果發生戰爭美軍將會干預」，因而拒絕這項提議。

但美軍戰鬥部隊於1950年前撤離韓國，因為基於參謀首長聯席會議認定朝鮮半島「幾乎毫無戰略價值」。在1949年10月中國淪為共產黨控制後，史達林邀請金日成再訪莫斯科，商討入侵南韓的可能性。

史達林當時還獲蘇聯情報單位進一步保證，美國的「普遍氛圍」是「不干涉」朝鮮半島，隨後他允許金日成對南韓發動可怕戰爭。

沃佛維茲指出，自1979年美中建交、美國國會通過「台灣關係法」後，美台關係一直建立在模棱兩可上。但明確的嚇阻承諾，完全符合美國長期以來的立場，即必須和平解決台海兩岸分歧，不得威脅動武或台灣片面宣布獨立。

他指出，「和平解決」的前景如今似乎遙不可及，但應提醒全世界及中國人民，是中國國家主席習近平除去「一國兩制」的精髓，才會讓此前景更加遙不可及。鄧小平原本是為了台灣和香港而提出「一國兩制」概念。

很不幸的，經濟制裁和外交施壓不太可能足以迫使習近平縮手，這類措施對新疆或香港構成鮮少衝擊。全世界必須做出更多努力，迫使習近平信守中國對香港自治的承諾。但倘若美國坐視台灣的自治遭武力粉碎，勢必會動搖東亞安全與穩定的根基。

習近平將會對可靠紅線（抑或未能畫出紅線）如何回應，仍不得而知。歷史類比往往不精確，朝鮮半島的情勢複雜，台灣的局勢也與朝鮮半島及柏林不同。不容否認，這類作法隱含重大風險。

沃維茲警告指出，但面臨習近平不斷升高對台灣的文攻武嚇挑釁時，美國繼續保持模糊立場，將會帶來更大衝突風險，有如古巴飛彈危機般危險。