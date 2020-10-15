「全美孔子學院年底前關閉」 龐培歐：從幼稚園到大學 每校都要關

美國國務卿龐培歐（Michael Pompeo）15日表示，面對中國努力在美國的課堂上發揮全球影響力，他要求從幼稚園、高中到大學的每所學校，年底前都必須關閉孔子學院或孔子教室。Getty Images

美國 國務卿龐培歐 （Michael Pompeo）15日表示，面對中國 努力在美國的課堂上發揮全球影響力，他要求從幼稚園、高中到大學的每所學校，年底前都必須關閉孔子學院或孔子教室，「這是中國主持的宣傳組織，它們不應該存在美國的機構當中。」

龐培歐8月中旬認定孔子學院美國中心為中國的外國使團，要求其在進一步揭露營運訊息下運作；龐培歐本月和教育部長狄弗斯（Betsy DeVos）聯名致函給學校行政部門，提醒密切觀察中國對校園言論自由的行動，捍衛學術自由。

龐培歐15日陸續透過多家媒體的電話訪問，宣布要求關閉全美國境內的孔子學校。

龐培歐表示，孔子學院讓中國政府得以在美國校園內佔有一席之地，這是無法接受的，國務院要求每所幼稚園到高中（美國義務教育K-12系統）評估他們現有的孔子教室，每所大學也要評估孔子學院，希望全部都關閉；且孔子學院的工作人員不能再透過簽證進入美國校園。

「必須保持警惕，當看到孔子學院裡的某人在談論中國共產黨的偉大之時，我們必須了解消息來源，仔細評估。」龐培歐說。

另外，被問到美國如何確保中國為散布新冠病毒負責，龐培歐表示，中國已經付出高昂的代價，現在中國在美國甚至全世界的支持度下降，人民了解到威權主義的共產政權的影響力。

被問到中國和俄羅斯都在干預美國總統選舉，龐培歐說，這是真的，除了中國與俄羅斯，還有伊朗，政府和公民必須攜手合作，識別假訊息並且阻止傳播。