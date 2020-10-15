川普北卡造勢 攻擊白登父子背叛美國

川普總統15日下午赴北卡舉行造勢活動。圖為造勢現場。美聯社

川普 總統15日下午赴北卡舉行造勢活動，在演講中再次攻擊競選對手白登 (Joe Biden)及其兒子杭特·白登(Hunter Biden)貪污腐敗，稱杭特試圖與中國私人公司交易，背叛美國 ；川普也多次抨擊製造假新聞的媒體是「人民公敵」(enemy of people)，並敦促北卡重啟學校，用自己兒子拜倫(Barron Trump)已從新冠肺炎中康復的案例佐證「孩子們的免疫系統更強」，讓民主黨州長盡快重開學校。

距離11月3日的大選僅剩兩周多，為彌補因月初確診新冠肺炎而暫停的造勢活動，川普總統本周開始到搖擺州舉行多場造勢，繼佛州、賓州、愛州的競選活動後，川普15日赴北卡Pitt-Greenville機場，舉行本周第四場「讓美國再次偉大」造勢集會並發表演講，呼籲民眾投票，稱北卡能「讓美國再次富裕(wealthy)、強大(strong)、安全(safe)」。

川普15日重申「白登贏了就等於中國贏了」，而「北卡贏了就等於美國贏了」，他表示，今年的大選與國家安全密切相關，而白登不僅會犧牲北卡乃至全美大量工作機會，更會背叛美國，他提及美國著名保守派小報《紐約郵報》14日公開的杭特·白登私人電腦硬碟資料與郵件紀錄，稱讚該報導並表示白登父子已腐敗多年，「如果白登當選，美國就會被中國擁有，但我不會讓這發生」。

川普說，北卡在2016年就選擇了「一位將美國放在首位的總統」，今年也有信心贏得北卡，川普稱自己已領導美國完成眾多驚人之舉，包括在防疫上的成績，「看看歐洲的現況」，川普指目前美國經濟處於「空前盛況」，將在短期內恢復到九個月前的狀態。

川普敦促北卡州長重開學校，加速復工，提及自己的兒子拜倫已從新冠疫情中恢復，「孩子的免疫力比我們更強」，完全不用擔心病毒，此外他也抨擊包括紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)在內的民主黨州長是「美國的恥辱」，「共和黨州長才是美國的驕傲」。

川普在演講中多次批評媒體「製造假新聞」，並指著現場的媒體稱他們是「人民公敵」，與白登都有腐敗關係。

川普15日晚8時將出席國家廣播公司新聞網(NBC)在佛州舉行的里民大會(townhall)，同一時間白登也會出席美國廣播公司(ABC)在賓州舉行的里民大會，川普在15日的造勢活動中稱自己非常期待今晚的活動，批評白登「連兩句話都說不清楚」，不知道為什麼ABC要為他舉行「比兒童節目還糟糕的活動」。

針對賀錦麗出於安全考慮取消近幾日的線下活動，川普表示要給他們送上最真誠的祝福，「雖然我確診的時候他們也沒祝福我」；為爭取女性選民，川普本周二在賓州造勢時，曾公開呼籲「郊區女性」(suburban women)投票給他，他在15日的造勢中稱，「女性最需要的就是安全感，我拯救了城郊社區，她們更應該喜歡我」。

對於已在聯邦參院持續幾天的大法官被提名人巴瑞特(Amy Coney Barrett)任命聽證，川普在造勢演講中褒獎巴瑞特，並重申自己仍在總統任內，完全有資格提名新的大法官。