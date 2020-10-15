我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

里民大會隔空對決 白登收視率勝川普

NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口

福斯新聞董事長梅鐸預測白登大勝

記者顏伶如／綜合報導
擁有億萬身價的澳洲媒體大亨、福斯新聞集團(Fox News)董事長梅鐸(Rupert Murdoch)。Gets
擁有億萬身價的澳洲媒體大亨、福斯新聞集團(Fox News)董事長梅鐸(Rupert Murdoch)。Gets

擁有億萬身價的澳洲媒體大亨、福斯新聞集團(Fox News)董事長梅鐸(Rupert Murdoch)指出，川普總統處理新冠病毒疫情嚴重失敗，川普最大的敵人就是他自己。梅鐸引用川普經常諷刺民主黨總統候選人白登的稱呼指出：「人民已經準備好了，要迎接昏昏欲睡的老喬(Sleepy Joe)。」

新聞網站「野獸日報」(Daily Beast)15日報導，梅鐸長期以來不但是川普支持者，也是有能力影響川普的重量級人物，但梅鐸現在卻對身邊友人透露，相信白登將在大選當中獲得「壓倒性的勝利」。

三名曾與梅鐸交談過的消息人士透露，梅鐸對於川普處理疫情嚴重失敗非常不恥，並說其實川普最大的敵人就是他自己，從來不聽專家提出的防疫建言，甚至為政府團隊製造沒完沒了的一波又一波危機。

「野獸日報」記者向梅鐸查證是否相信白登在2020年大選贏得大勝以及是否批評川普抗疫不力時，梅鐸透過電郵回覆寫道：「不予置評，但我從來沒說川普是個笨蛋」。2018年間，媒體報導傳出，梅鐸曾有一次與川普聊天，討論到移民問題，談話結束後，梅鐸忍不住爆粗口形容川普是個「XXX的笨蛋」。

刊登白登次子杭特‧白登(Hunter Biden)遭駭電郵的「紐約郵報」(New York Post)，也屬於梅鐸龐大媒體王國旗下事業之一。

自從川普執政後的幾年來，梅鐸擁有可以直通白宮的電話專線。不過，知情人士透露，梅鐸跟川普已經好幾周不曾聯絡，因為川普在電話裡總是針對福斯新聞網抱怨不停，認為報導內容過於負面，讓梅鐸感到厭煩。

報導指出，福斯新聞集團人士透露，89歲梅鐸目前處於半退休狀態，自從去年把21世紀福斯公司(21st Century Fox)以524億元賣給迪士尼公司(Disney)後，便沒有參與日常業務，幾乎把經營責任交棒給兒子拉克蘭‧梅鐸(Lachlan Murdoch)。

梅鐸手下一名高層主管對「野獸日報」指出，過去這個冬天，梅鐸對於川普已經忍無可忍，一度考慮要跳出來支持民主黨，曾考慮要支持參加民主黨初選的前紐約市長彭博(Mike Bloomberg)。消息人士透露，梅鐸非常篤定下屆美國總統肯定是白登，並說：「發生了這麼多事情之後，人民已經準備好了，要迎接昏昏欲睡的老喬。」

另一方面，數名梅鐸友人透露，梅鐸從來不曾認真看待川普這個人，對於與川普的關係只定位在生意需要。在2015年7月18日的推文裡，梅鐸寫道：「川普什麼時候才要停止羞辱他的朋友，更別說羞辱整個國家？」

編輯推薦

梅鐸 川普 白登

上一則

快看世界／「自然」期刊背書白登：他是國家唯一選擇

下一則

川普北卡造勢 攻擊白登父子背叛美國

延伸閱讀

麻州共和黨籍州長：不會投票給川普

麻州共和黨籍州長：不會投票給川普
美大選最新民調：川普縮小差距 仍落後白登11個百分點

美大選最新民調：川普縮小差距 仍落後白登11個百分點
第一夫人爆獨子拜倫也曾染疫 分享對抗新冠第一手經驗

第一夫人爆獨子拜倫也曾染疫 分享對抗新冠第一手經驗
川普愛州造勢火力全開：白登贏了等於中國贏了

川普愛州造勢火力全開：白登贏了等於中國贏了

熱門新聞

陸戰隊一等兵揚言槍殺華人 要中國為疫情「付出代價」

2020-10-09 19:09
川普總統染疫後第一場戶外大型造勢競選，12日傍晚在中佛州大城奧蘭多市史丹福國際機場機棚舉行。(路透)

「紐約、加州下地獄」川普佛州拉票 1天發推51次

2020-10-12 21:16
現在距11月3日美國總統大選日只剩三周，民調數據顯示，民主黨候選人白登（左）一直領先現任總統川普。但分析師指出，從股市指標來看，川普還是有可能勝選。（美聯社）

白登贏定了？分析師：近百年靈驗指標站在川普這邊

2020-10-14 05:25
紐約時報編輯委員會(The Editorial Board)16日對川普總統上台以來的施政表現發表「判決」(THE VERDICT)。(圖／截取自紐約時報網站)

紐時呼籲捍衛國家 用選票趕川普下台

2020-10-16 22:00
川普總統訂於周六在白宮出席一場公開活動，圖為他在第一場總統候選人辯論會當天攜夫人梅蘭妮亞走過白宮南草坪，並揮手向民眾致意。(Getty Images)

川普急造勢 今邀2000人到白宮…踩兩條紅線 挨批太魯莽

2020-10-10 02:30
紐約郵報爆料，指白登(左)在副總統任內，經兒子杭特(右)介紹認識烏克蘭天然氣公司Burisma高階主管，且對烏克蘭政府施壓；紐約郵報這篇報導，遭臉書以缺乏證據，限制分享。圖為白登父子一起觀賞籃球比賽。(路透)

紐郵爆白登與兒「電郵門」 臉書推特限制分享 川普開罵

2020-10-14 23:04

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
紐時呼籲捍衛國家 用選票趕川普下台

紐時呼籲捍衛國家 用選票趕川普下台
克魯曼：欲知美國選後最糟情況 看威斯康辛州便知

克魯曼：欲知美國選後最糟情況 看威斯康辛州便知
NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口

NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口
有夠倒楣！開車上路被當成「目標」 他慘遭美軍誤殺

有夠倒楣！開車上路被當成「目標」 他慘遭美軍誤殺
紐約全州單日確診1707人 葛謨：不會再回到春天

紐約全州單日確診1707人 葛謨：不會再回到春天