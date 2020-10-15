福斯新聞董事長梅鐸預測白登大勝

擁有億萬身價的澳洲媒體大亨、福斯新聞集團(Fox News)董事長梅鐸(Rupert Murdoch)。Gets

擁有億萬身價的澳洲媒體大亨、福斯新聞集團(Fox News)董事長梅鐸 (Rupert Murdoch)指出，川普 總統處理新冠病毒疫情嚴重失敗，川普最大的敵人就是他自己。梅鐸引用川普經常諷刺民主黨總統候選人白登 的稱呼指出：「人民已經準備好了，要迎接昏昏欲睡的老喬(Sleepy Joe)。」

新聞網站「野獸日報」(Daily Beast)15日報導，梅鐸長期以來不但是川普支持者，也是有能力影響川普的重量級人物，但梅鐸現在卻對身邊友人透露，相信白登將在大選當中獲得「壓倒性的勝利」。

三名曾與梅鐸交談過的消息人士透露，梅鐸對於川普處理疫情嚴重失敗非常不恥，並說其實川普最大的敵人就是他自己，從來不聽專家提出的防疫建言，甚至為政府團隊製造沒完沒了的一波又一波危機。

「野獸日報」記者向梅鐸查證是否相信白登在2020年大選贏得大勝以及是否批評川普抗疫不力時，梅鐸透過電郵回覆寫道：「不予置評，但我從來沒說川普是個笨蛋」。2018年間，媒體報導傳出，梅鐸曾有一次與川普聊天，討論到移民問題，談話結束後，梅鐸忍不住爆粗口形容川普是個「XXX的笨蛋」。

刊登白登次子杭特‧白登(Hunter Biden)遭駭電郵的「紐約郵報」(New York Post)，也屬於梅鐸龐大媒體王國旗下事業之一。

自從川普執政後的幾年來，梅鐸擁有可以直通白宮的電話專線。不過，知情人士透露，梅鐸跟川普已經好幾周不曾聯絡，因為川普在電話裡總是針對福斯新聞網抱怨不停，認為報導內容過於負面，讓梅鐸感到厭煩。

報導指出，福斯新聞集團人士透露，89歲梅鐸目前處於半退休狀態，自從去年把21世紀福斯公司(21st Century Fox)以524億元賣給迪士尼公司(Disney)後，便沒有參與日常業務，幾乎把經營責任交棒給兒子拉克蘭‧梅鐸(Lachlan Murdoch)。

梅鐸手下一名高層主管對「野獸日報」指出，過去這個冬天，梅鐸對於川普已經忍無可忍，一度考慮要跳出來支持民主黨，曾考慮要支持參加民主黨初選的前紐約市長彭博(Mike Bloomberg)。消息人士透露，梅鐸非常篤定下屆美國總統肯定是白登，並說：「發生了這麼多事情之後，人民已經準備好了，要迎接昏昏欲睡的老喬。」

另一方面，數名梅鐸友人透露，梅鐸從來不曾認真看待川普這個人，對於與川普的關係只定位在生意需要。在2015年7月18日的推文裡，梅鐸寫道：「川普什麼時候才要停止羞辱他的朋友，更別說羞辱整個國家？」