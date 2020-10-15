白登父子的「電郵門」 是貪腐鐵證？烏賊戰術？

《紐約郵報》報導試圖以硬碟中截取的「烏克蘭郵件」為證，指控杭特涉嫌以「副總統買辦」的身份遊走烏國商界，並以此做為「白登家族貪腐」的確鑿鐵證。然而相關報導刊出後，Twitter、Facebook卻皆以「假新聞涉擾亂大選」為由，封鎖或降權重《紐約郵報》的指控貼文。圖為《紐約郵報》14日（左）、15日（右）封面。 （取材自紐約郵報）

「選前倒數18天...報導或不報？」美國著名的保守派小報《紐約郵報》14日發出了極具爭議的「頭版獨家」，內容是民主黨總統參選人白登 的次子——杭特．白登（Hunter Biden）——私人電腦的硬碟資料與郵件紀錄。報導試圖以硬碟中截取的「烏克蘭 郵件」為證，指控杭特涉嫌以「副總統買辦」的身份遊走烏國商界，並以此做為「白登家族貪腐」的確鑿鐵證。然而這批由前紐約市 長朱利安尼主動提供的「證據」，FBI先前早已備過案，且與參議院共和黨團的日前調查結果類似（杭特舉止有爭議，但無證據顯示白登知情或影響美國政策）。

然而相關報導刊出後，推特、臉書卻皆以「假新聞涉擾亂大選」為由，封鎖或降權重《紐約郵報》的指控貼文。這種作法卻引爆了比原報導內容更加嚴重的政治爭議，甚至反向引爆了「社群龍頭言論審查、介入選戰」的政治怒火。

紐約郵報 著名保守八卦小報

《紐約郵報》是美國著名的保守派八卦小報，長年素以腥羶色與煽動性封面為報紙特色。在紐約地區，其競品對手為立場對立的另一小報《紐約每日新聞》，兩者時常會因為種族問題、性平意識、槍枝管制...等議題針鋒相對。但長年累積下來的閱聽讀者，卻也讓他們各自成為「美國最有影響力與曝光度的小報」之一。

在10月14日的頭版獨家中，《紐約郵報》以「白登秘密電郵」為標題，內容則刊出了一系列杭特．白登的「私人硬碟」儲存的電郵副本資料。這批資料，據稱來自於一間達拉瓦州（白登選區與居住地）的蘋果電腦維修中心，而《紐約郵報》與取得爆料情資的前紐約市長、現任川普私人律師的朱利安尼，則都以此認為這是「杭特擔當『家族買辦』...影響白登介入烏克蘭內政的貪腐鐵證」。

《紐約郵報》14日發出了極具爭議的「頭版獨家」，內容是民主黨總統參選人白登的次子——杭特．白登——私人電腦的硬碟資料與郵件紀錄。 （美聯社）

《紐約郵報》公開的杭特電郵，主要分成「兩大證物」——其中被拿來當作頭版證物的信件，據稱發信於2015年4月17日，杭特是收信者，寄信人則是烏克蘭能源財團「布里斯馬控股」（Burisma Holdings，杭特在2019年是它的掛名董事）的烏克蘭顧問波札司基（Vadym Pozharskyi）。

【親愛的杭特，感謝邀請我來華府，還讓我有機會認識你爸（註：白登時任副總統），這對來說莫大的榮幸。就像我們昨天講的一樣，如果今天還能與你見面喝個咖啡的話就太好了！你覺得怎樣？在我去機場之前，我可以去辦公室附近等你，大概中午過後吧。祝好，V】

報導指出 白登之子是家族買辦

報導以此為指控，認為此一郵件證明了「杭特以副總統之子的身分成為『家族買辦』」，並涉嫌在利益不迴避、甚至利益交換的不法狀態下，帶領外國人士與美國副總統見面。

然而此一信件僅有純文字內容，除了無法證實通聯真實性，亦不確定杭特對此的回覆為何？波札司基口中的「和你爸見面」又是何種場景？白登作為副總統與烏克蘭商人見面，是否有對價關係？是否有明顯的政策影響力？《紐郵》的報導中，並不具備更多於共和黨參議院黨團調查報告的控訴證據。

《紐約郵報》公開的「兩大證物」——其中被拿來當作頭版證物的信件，據稱發信於2015年，杭特是收信者，寄信人則是烏克蘭能源財團「布里斯馬控股」（Burisma Holdings，杭特在2019年是它的掛名董事）的烏克蘭顧問波札司基。 （路透）

除了波札司基的感謝信外，《紐約郵報》也刊出了一份發自於2014年4月13日，寄件者是杭特．白登，收件人是他在布里斯馬控股董事會的合夥人亞契（Denvon Archer），內容則是22項條列式的隨筆備忘錄。

杭特在這封信的開頭，直白地表示暫時無法和亞契當面溝通，因為他要陪罹患腦癌末期的哥哥博．白登（Beau Biden），飛往德州休士頓的安德森癌症醫學中心接受治療（博仍在隔年5月病逝，杭特則在哥哥死後與嫂子短暫交往，進而引發與父親、家族的緊張關係），但在忙碌中自己仍統整了幾項關於「地緣戰略與能源投資」的策略推估。

當時的烏克蘭正是全球的一級火藥庫，因為除了爆發中的烏克蘭東部內戰外，2014年3月，俄羅斯才透過爭議公投「併吞」了克里米亞半島；同時，在杭特寫信的4月，烏克蘭也逼近2014年總統大選，因此信中杭特也特別強調應該要「押寶」當時最熱門的候選人——烏克蘭糖果大王，後來連任失敗的波洛申科（Petro Poroshenko）——並以此提倡布里斯馬控股在烏克蘭的天然氣投資計畫，「對於烏克蘭與歐洲的能源獨立...確實有擺脫俄國『能源挾持』的戰略意義。」

備忘隨筆 「我們的人馬」指白登？

杭特在信中的備忘隨筆非常發散， 從支持烏克蘭擺脫俄羅斯戰略綁架、但嘲諷歐盟沒種擺脫對俄國天然氣的倚賴，都是他的紀錄重點。但內容中，他特別提出了一個詭異的名詞「我們的人馬」（Our guy），並要求布里斯馬董事會盡可能斡旋波洛申科「去爭取『我們的人馬』的支持」。

2014年的烏克蘭正是全球的一級火藥庫，因為除了爆發中的烏克蘭東部內戰外，當年3月，俄羅斯才透過爭議公投「併吞」了克里米亞半島。（Getty Images）

杭特在信中的備忘隨筆非常發散， 從支持烏克蘭擺脫俄羅斯戰略綁架、但嘲諷歐盟沒種擺脫對俄國天然氣的倚賴，都是他的紀錄重點。圖為烏克蘭軍人。（路透）

根據前後文的推判，「我們的人馬」指的應該就是副總統白登。內容中，杭特一直期待烏克蘭方面的商業夥伴，能進一步拉攏白宮「抵制親俄派的參選人」；如果最後真如自己預料由波洛申科當選的話，烏克蘭方面也應該與波洛申科進一步溝通，告訴他美國方面期待的「改革與肅貪方向為何」，這樣才有助於「我們的人馬」肯定波洛申科，進而才能促成美國在IMF、世界銀行的貸款裡同意烏克蘭的改革貸款方案，進而再讓布里斯馬控股布局的天然氣開發與「烏克蘭能源獨立」成為可能獲利的政治現實。

然而在這段因果推導裡，杭特與布里斯馬控股的「溝通角色」，究竟是善意想像？還是涉嫌內線輸送？純就信件內容而言並沒有足夠的證據。與此同時，杭特也接近抱怨式地在信件內容裡坦承：

18. 「我們的人」即將對外公開訪問烏克蘭，就投資而言，我們應當把握機會把這件事塑造程我們努力斡旋才有的成果與人脈優勢——不過坦白說，他（副總統白登）最後會怎麼說、怎麼做，都不是我們能預料或控制的——換句話說，訪問的結果可能很讚，但也可能是願景破滅。所以對於這場訪問，我們最好還是冷靜處理比較實在。

杭特白登 頂著老爸名字招搖撞騙

根據《華盛頓郵報》（自我揭露：其總編社論已公開表態支持白登）的說法與解讀，曝光的兩封信內容，可能坐實了杭特「頂著老爸是副總統的名字招搖撞騙」的指控——這也是先前共和黨參議院調查報告的疑慮——但這些事情是否得到白登本人的同意與認可？有否影響到美國的外交與投資政策？則都沒有突破性的犯罪與對價事證。

杭特在信中的備忘隨筆非常發散，但內容中，他特別提出了一個詭異的名詞「我們的人馬」（Our guy），並要求布里斯馬董事會盡可能斡旋波洛申科「去爭取『我們的人馬』的支持」。圖為2015年，白登造訪烏克蘭，與時任總統波洛申科互動。 （路透）

《紐約郵報》以第一封波札司基為控訴證據，認為杭特一定是「境外勢力的買辦」；不過白登競選陣營，則主張「副總統的會面形成都被紀錄控制...但白登卻從沒有與波札司基的會晤資料」。

但類似的狀況可大可小——以杭特與另一爭議的中國私募基金合夥人李祥生（Jonathan Li）的互動為例，杭特就曾安排訪問中國的老爸，與李祥生匆匆握手合照。儘管幾乎沒有有效互動，但杭特透過這張握手照的安排，卻得以讓李祥生對投資市場去暗示宣傳「團隊具有有深厚的『美國人脈影響力』」。因此就政治與商業倫理來說，杭特的手段雖然接近於吹牛與詐騙，但是否足夠等於犯罪與國家級貪腐？這也是先前調查查不出個所以然的原因。

政治爭議 意外引爆2個案外案

相關議題發展自此，並沒有提出足夠的突破性控訴與犯罪證據。但由於美國總統選舉已進入最後倒數18天，因此《紐郵》的敏感頭版控訴，也意外卻又複雜地引爆了兩個「案外案」的政治爭議：

一，《紐約郵報》從何取得這份「私人硬碟」的隱私資料？

二、Twitter與Facebook隨後以「選戰不實內容」來封殺《紐郵》的報導，是否符合言論自由的公平倫理？

根據《華盛頓郵報》的說法與解讀，《紐約郵報》曝光的兩封信內容，可能坐實了杭特「頂著老爸是副總統的名字招搖撞騙」的指控。（路透）

《紐郵》為了「佐證資料的真實性」，不僅同步刊出了硬碟備份內容裡的一系列「白登家族合照」，還有大量的杭特半裸自拍、杭特床上抽菸、杭特疑似吸毒吸到睡著...的私人照片；此外，報導中也特別敘述了硬碟裡有「許多限制級私密照」，包括杭特與不明女子的床照、以及濫交自拍照。

但這些涉及個人隱私的內容，究竟是從何得來？《紐約郵報》則如此陳述：事件的Ｍacbook電腦，是從一家位於達拉瓦州的蘋果電腦維修鋪裡，於2019年4月收到的委託維修機子。根據當事店長的陳述，當時一個「應該就是杭特．白登本人」的人，因為電腦進水而把設備送來維修。但之後這名應該是杭特的委託業主卻沒有付錢、在多次聯絡未果後也沒有取回電腦，因此在設備滯留店內90天後，店長才在「出於好奇心」的狀態下開機閱覽，並發現「不得了的資訊」。

這名店長隨後報案，並將筆電資料轉交給FBI進行調查；但在送走證物之前，店長卻私下對硬碟進行了備份，並將透過關係將檔案資料轉交給了當時正受川普委任、親自前往烏克蘭施壓「清察白登家族」的前紐約市長朱利安尼。

朱利安尼團隊取得杭特硬碟後，先是在2019年9月把部分內容外洩給爭議的知名「國師」——班農（Steven Bannon）——之後川普競選團隊也對杭特案死咬不放。但微妙的是，蘋果維修店的店長備份資料的時間點，剛好是2019年引爆川普彈劾風暴的「烏克蘭門」前後（川普扣住國會通過對烏克蘭的軍援與軍售，以威脅烏克蘭總統澤倫斯基重起「杭特案的貪腐調查』）。因此相關資訊的來源，究竟是否真是「杭特修電腦修到自己忘記」？還是如同白登支持團所反咬的一樣，「朱利安尼才是被俄國的資訊戰陷阱給設計！」（朱利安尼的烏克蘭對口之一Andrii Derkach，今年９月被美國財政部列為「俄國間諜」的制裁清單）。

2015年，當時作為副總統的白登前往烏克蘭國會進行演說。 （美聯社）

臉書、推特下架封鎖 被批言論審查

不過正當《紐郵》的報導看似逆火燒到自己之際，因大選將至而繃緊神經的兩大社群網路龍頭——Twitter與Facebook——14日卻先後把《紐郵》的獨家報導，列為「爭議或不實的無證據政治內容」，逕行下架、隱藏、封鎖擴散權重，甚至連白宮新聞秘書的私人帳號，都因分享《紐郵》報導而遭Twitter暫時停權。

封住新聞傳播的Twitter表示，《紐郵》的獨家報導不僅具有政治性內容的真實性問題，相關敘述與內容也涉及「駭客內容...侵犯隱私與個資」（包括杭特的信箱號碼，私人半裸照），因此在「違反社群守則在先」的狀態下，Twitter才會啟動控制機制。

「這哪算駭客行為？這是線人吹哨好嗎！」面對兩大社群聚頭的反應，供給資料的朱利安尼憤恨不平的表示。與此同時，支持川普的《Fox News》也以最大的報導篇幅，譴責Twitter與Facebook的社群方針「等同於是為白登選戰護航的『極權式言論審查』」，並連帶起《CNN》、《紐約時報》等民主黨派媒體，「假裝這起重大醜聞不存在！竟然連報導都不敢報？！」

言論審查第一，認真質詢莫再提：這種可惡的離譜態度，難道就是美國最有影響力的兩大社群平台的真面目嗎！

面對新聞被網路封殺的結果，《紐約郵報》也在15日的頭版頭條大表抗議，種種針對「主流媒體與社群網路操弄選舉的控訴」，也因此以超乎原報導聲量的方式，在川普支持者中迅速擴散。而為此響應並號召譴責的總統川普，亦是透過社群網路表達了對於《紐郵》的敬佩與支持，「這才剛要開始！大家即將看清『貪腐政客』的真實模樣。」