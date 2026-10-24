冒名入籍拿美國護照24年 奈及利亞裔女被撤公民身分

一名持有美國護照24年的奈及利亞裔移民，因假冒身分而被司法部提訟撤銷公民資格。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 奈及利亞裔女子奧比切雷因長年冒用他人身分申請護照並隱瞞相關犯罪，聯邦法院裁定撤銷其自2013年取得的美國公民身分，同時反映川普政府加速推動撤銷入籍行動。

在川普政府大動作撤銷部分歸化美國公民 身分之際，司法部 21日宣布，一名出生於奈及利亞、持美國護照 24年的女子，1992年盜用他人身分取得美國護照，2013年6月再以真實姓名歸化公民；即使她已取得公民身分多年，但其入籍基礎建立在「欺詐與隱瞞犯罪」之上，聯邦法院已於13日裁定其入籍資格無效，正式撤銷其公民身分。

新聞周刊(Newsweek)報導，司法部表示，奈及利亞裔女子奧比切雷(Vivian Chike Obichere)曾以真實身分取得綠卡(美國合法永久居民權），但她在1992年冒用一名美國公民的姓名(簡稱C.C.O.）、社會安全號碼、出生地和出生日期，申請到美國護照，並在2002年成功更新護照。2012年，她再次嘗試更新那本以「C.C.O.」身分簽發的護照，同時另以自己真實姓名在2013年6月申請入籍、歸化為公民。

司法部表示，入籍面試期間，奧比切雷明知自己陳述不實，仍宣誓作證稱她從未使用過「C.C.O.」這個名字。2015年，聯邦法院判定奧比切雷犯下「在護照申請及使用過程中作出虛假陳述」罪。

司法部7月30日提出訴訟，尋求撤銷奧比切雷的公民身分；聯邦地區法官馬丁內斯-奧爾金(Araceli Martínez-Olguín)10月13日簽署同意判決，撤銷並廢除奧比切雷的入籍資格，該判決追溯至2013年6月19日起生效。

川普政府持續推動撤銷部分歸化美國公民身分。根據「交易記錄存取資訊中心」(TRAC)數據，今年前10個月，川普政府至少提出185起撤銷公民身分(denaturalization)訴訟。此類案件自5月開始激增：5月為15起，6月為34起，7月達到50起高峰；隨後8月為28起，9月為39起，10月為13起。2026年總數，已超過2008年至2025年間在全國提起約125起同類案件總數。

司法部民事司助理部長舒梅特(Brett A. Shumate)指出，「對於那些隱瞞犯罪事實或欺騙美國民眾者，撤銷其入籍資格是剝奪其公民身分的最後一步。本屆政府將繼續開展這項具歷史意義的撤銷入籍行動，以維護美國公民身分價值。」