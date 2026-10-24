嚴打違法投票… 移民若再被查出入籍說謊 刑責比非法投票重
美聯社報導指出，川普政府加強查辦非公民投票後，多名已申請入籍的移民因登記、面試或表格說謊遭起訴，若涉入籍造假，刑責與遣返風險都高於非法投票。
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美聯社報導指出，川普政府加強查辦非公民投票後，多名已申請入籍的移民因登記、面試或表格說謊遭起訴，若涉入籍造假，刑責與遣返風險都高於非法投票。
美聯社22日報導，川普政府打擊非公民投票的執法行動中，本周查獲涉及選舉詐欺的某些移民已經遞件申請入籍美國，面臨在移民申請表格填寫資料造假、移民面試說謊等罪名指控，最終可能導致坐牢數年。美聯社分析，如果填寫入籍申請表格時說謊，面臨刑責比非法投票更重。
其中一例是42歲的巴紐艾洛斯-狄亞茲(José Antonio Bañuelos-Díaz)。他在美國生活已40年，成年期間一直擁有合法居留權，2025年10月申請入籍美國。
根據聯邦起訴書，巴紐艾洛斯-狄亞茲2007年登記參加投票時聲稱自己是公民，後來在移民文件當中又做出不實陳述。
巴紐艾洛斯-狄亞茲接受美聯社訪問時說，直到19日在洛杉磯住家門口被捕之前，根本不知道自己已經成為登記選民，但記得2007年時領取駕照。
在加州，民眾申辦駕照時會收到順便登記投票的提示。
「我從來沒投票過，我知道我不能投票。」他說：「如果登記資料有誤，他們應該馬上指出，而不是過20年才講。」
巴紐艾洛斯-狄亞茲現已獲釋，如果遭到定罪將面臨最高五年有期徒刑。
聯邦政府在打擊非公民投票或非公民登記投票的行動中，19日在加州就有20多名擁有合法居留權者遭到起訴。大多數被告在美國至少生活五年，某些被告在美國生活數十年。
司法部在聲明中說，其中六人面臨非公民身分投票的輕罪起訴，另外22人則遭到多項重罪起訴，包括在移民面試或選民登記表上說謊。
如果填寫入籍申請表格時說謊，面臨刑責比非法投票更重。填寫入籍申請表格時說謊，下場可能遭到遞解出境。
非法投票罪名成立將面臨最高一年有期徒刑，在申請入籍美國時資料造假則面臨最長十年有期徒刑。
來自菲律賓的56歲婦人帕梅拉·萊恩(Pamele Arbues Line)10月15日在聖地牙哥參加入籍面試之後遭到國土安全部幹員逮捕。
聯邦起訴書指出，萊恩五次辦理成為登記選民並在多次選舉投票，去年換發駕照時又登記投票，後來也投過一次票。
萊恩向調查人員供稱，40多年前隨家人搬到美國，母親已經完成入籍，因此以為自己也是美國公民。她說，去年辦理新的社會安全卡時才發現自己不是公民，當天就申請入籍。
如果非法投票與移民資料造假兩項罪名都遭定罪，萊恩至少將坐牢十年。
印度婦女阿曼迪普·考爾(Amandeep Kaur)也在聯邦起訴之列。她在美國生活八年，正在辦理入籍手續。
考爾的美國公民丈夫辛格(Kulwinder Singh)表示，妻子2024年拿到駕照，但因為英語能力欠佳，在監理所(DMV)使用印度語版本考題，他不確定妻子當時是否填寫要登記投票。
他說，後來收到一份選票但有寄還，當時以為只是一份登記表。
辛格表示，妻子得知觸法之後，每天以淚洗面。
報導核心在於，移民若在入籍申請、面試或相關文件中說謊，法律後果可能比非法投票更重；非法投票最高1年，但入籍造假最長可判10年，甚至可能被遞解出境。 檢方指他2007年登記投票時聲稱自己是公民，之後又在移民文件中作不實陳述；但他表示自己從未投票，也不知道自己成了選民，直到在洛杉磯住家門口被捕才得知。 案件顯示聯邦政府正擴大追查非公民投票與選民登記，且會把駕照登記、投票紀錄與入籍資料交叉比對；像萊恩與考爾等人，除投票問題外，也可能因移民程序出現更重罪名。
精華 FAQ
報導核心在於，移民若在入籍申請、面試或相關文件中說謊，法律後果可能比非法投票更重；非法投票最高1年，但入籍造假最長可判10年，甚至可能被遞解出境。
檢方指他2007年登記投票時聲稱自己是公民，之後又在移民文件中作不實陳述；但他表示自己從未投票，也不知道自己成了選民，直到在洛杉磯住家門口被捕才得知。
案件顯示聯邦政府正擴大追查非公民投票與選民登記，且會把駕照登記、投票紀錄與入籍資料交叉比對；像萊恩與考爾等人，除投票問題外，也可能因移民程序出現更重罪名。
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