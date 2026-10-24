嚴打違法投票… 移民若再被查出入籍說謊 刑責比非法投票重

司法部代理副部長麥考特19日在洛杉磯舉行的新聞發布會上，站在展示非法登記投票被起訴人員照片的螢幕旁。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 美聯社報導指出，川普政府加強查辦非公民投票後，多名已申請入籍的移民因登記、面試或表格說謊遭起訴，若涉入籍造假，刑責與遣返風險都高於非法投票。

美聯社22日報導，川普政府打擊非公民投票 的執法行動中，本周查獲涉及選舉詐欺的某些移民 已經遞件申請入籍美國，面臨在移民申請表格填寫資料造假、移民面試說謊等罪名指控，最終可能導致坐牢數年。美聯社分析，如果填寫入籍申請表格時說謊，面臨刑責比非法投票更重。

其中一例是42歲的巴紐艾洛斯-狄亞茲(José Antonio Bañuelos-Díaz)。他在美國生活已40年，成年期間一直擁有合法居留權，2025年10月申請入籍美國。

根據聯邦起訴書，巴紐艾洛斯-狄亞茲2007年登記參加投票時聲稱自己是公民，後來在移民文件當中又做出不實陳述。

巴紐艾洛斯-狄亞茲接受美聯社訪問時說，直到19日在洛杉磯住家門口被捕之前，根本不知道自己已經成為登記選民，但記得2007年時領取駕照。

在加州，民眾申辦駕照時會收到順便登記投票的提示。

「我從來沒投票過，我知道我不能投票。」他說：「如果登記資料有誤，他們應該馬上指出，而不是過20年才講。」

巴紐艾洛斯-狄亞茲現已獲釋，如果遭到定罪將面臨最高五年有期徒刑。

聯邦政府在打擊非公民投票或非公民登記投票的行動中，19日在加州就有20多名擁有合法居留權者遭到起訴。大多數被告在美國至少生活五年，某些被告在美國生活數十年。

司法部在聲明中說，其中六人面臨非公民身分投票的輕罪起訴，另外22人則遭到多項重罪起訴，包括在移民面試或選民登記表上說謊。

如果填寫入籍申請表格時說謊，面臨刑責比非法投票更重。填寫入籍申請表格時說謊，下場可能遭到遞解出境。

非法投票罪名成立將面臨最高一年有期徒刑，在申請入籍美國時資料造假則面臨最長十年有期徒刑。

來自菲律賓的56歲婦人帕梅拉·萊恩(Pamele Arbues Line)10月15日在聖地牙哥參加入籍面試之後遭到國土安全部幹員逮捕。

聯邦起訴書指出，萊恩五次辦理成為登記選民並在多次選舉投票，去年換發駕照時又登記投票，後來也投過一次票。

萊恩向調查人員供稱，40多年前隨家人搬到美國，母親已經完成入籍，因此以為自己也是美國公民。她說，去年辦理新的社會安全卡時才發現自己不是公民，當天就申請入籍。

如果非法投票與移民資料造假兩項罪名都遭定罪，萊恩至少將坐牢十年。

印度婦女阿曼迪普·考爾(Amandeep Kaur)也在聯邦起訴之列。她在美國生活八年，正在辦理入籍手續。

考爾的美國公民丈夫辛格(Kulwinder Singh)表示，妻子2024年拿到駕照，但因為英語能力欠佳，在監理所(DMV)使用印度語版本考題，他不確定妻子當時是否填寫要登記投票。

他說，後來收到一份選票但有寄還，當時以為只是一份登記表。

辛格表示，妻子得知觸法之後，每天以淚洗面。