入籍審查更嚴了 USCIS恢復「鄰里調查」 品格、忠誠度等納入評估

移民局表示即刻恢復申請公民者的「鄰里調查」，提供移民官在申請文件外的觀察。（路透）

美國公民 及移民 服務局(USCIS)25日將「個人調查」或「鄰里調查」(personal/neighborhood investigations)納入入籍審查政策，允許移民官向申請人居住及工作所在地的社區人士了解其品格、忠誠度、活動及入籍資格。這項政策立即生效，適用於目前審理中的入籍申請及新提出的申請，但是否進行調查將由USCIS依個案情況決定。

USCIS發布政策公告PA-2026-10，更新「政策手冊」(Policy Manual)，恢復並規範「個人調查」的實施。根據政策，這類調查也稱為「鄰里調查」，主要針對申請人的居住及工作環境蒐集資訊，以協助移民官確認其是否符合歸化入籍資格。

USCIS目前的入籍程序仍包括申請、指紋及其他生物辨識查核、入籍面談、英文及公民測驗，以及最終宣誓等程序；若移民官要求補充資訊，申請人也可能需要進一步提供資料。

這項新政策的實際影響在於，入籍審查將不再主要局限於申請人提交的文件、面談內容及政府資料庫查核；在USCIS認為有必要的個案中，移民官也可以透過申請人的居住或工作社區取得額外資訊，以評估其是否符合入籍資格。

此做法並非全新政策。根據「移民與國籍法」(INA)第335(a)條，USCIS原本即有權對入籍申請人進行調查，除非獲得豁免。USCIS表示，過去多年來通常豁免這項要求，主要依靠聯邦調查局(FBI)的生物辨識、犯罪紀錄及其他安全查核取得申請人相關資料。

2025年8月22日，時任USCIS局長艾德洛(Joseph Edlow)發布政策備忘錄，宣布根據INA第335(a)條逐案恢復對入籍申請人的個人調查。此次的新政策公告，則進一步將這項做法納入USCIS「政策手冊」，使其成為現行入籍審查政策的一部分。

USCIS表示，鄰里調查可以提供申請人面談、犯罪紀錄及安全查核，以及申請文件中可能無法取得的「未經排練的觀察」(unrehearsed observations)。這些資訊可協助移民官判斷申請人是否具有良好道德品格、是否忠於美國憲法原則，以及是否願意遵守美國法律、維護社會秩序。

調查也可能涉及申請人的政治或組織活動。USCIS指出，移民官可以透過調查確認申請人是否因其倡議、教學活動或與特定組織的關聯，而涉及禁止入籍的情況，包括支持以暴力推翻美國政府，或非法攻擊、殺害美國政府官員等相關教義或活動。

不過，這並不代表每一名入籍申請人都會接受鄰里訪查。USCIS的詐欺偵查及國家安全局(FDNS)將與外勤業務局(FOD)協調，根據個案紀錄中的證據進行個別審查，再決定是否進行調查或予以豁免。

申請人也可以自願提交證詞或品格推薦信。USCIS表示，推薦信最好由非申請人親屬的美國公民提供。移民官在考慮是否豁免鄰里調查時，可以將這些推薦信納入評估，但政策並未要求申請人必須提交此類推薦信。