AI摘要 文章摘要整理： 兩篇文章分別表達作者想去中國與澳洲大堡礁等地旅行，前者重視購物、美食與北京文化，後者則憧憬自然奇觀並努力為未來旅行存錢。

如果我只能去一個地方，我最想去中國。因為中國很大，有很多東西可以買，有很多地方可以去，還有很多不一樣的東西可以吃。

我有很多家人在中國，我們如果回去，我會跟弟弟妹妹一起去買東西。中國有很多我超想買的東西，比如Pokemon卡片、不同款式的衣服、好看的書本，還有一個新書包。

我還想去北京旅遊。北京是中國的首都，有很多有名的地方可以參觀。我可以去長城，長城很長也很漂亮；我也可以去故宮 ，那裡有很多古老的建築。北京還有很多公園和市場，我可以散步、拍照，還可以吃中國的美味食物，比如餃子和麵條。到了晚上，北京有很多燈光，整個城市都很熱鬧。我覺得北京是一個可以了解中國歷史、文化和生活的好地方。

中國有美麗的風景、悠久的歷史，還有超好吃的食物，去中國旅遊可以學到很多東西，也能看到中國的文化和生活。

希望有一天我能去中國，親自看看這些有趣的地方。

高俊賢（紐約，鳴遠中文學校）

我未來最想去旅行的一個地方是澳洲 大堡礁。那個地方好酷，很多人會在那裡潛水、去小島上玩，還可以坐船，我最想做的事情就是潛水。我打算在大學的時候去學潛水。

除了大堡礁，我還想去看別的世界自然奇觀，比如珠穆朗瑪峰、極光，還有尼加拉瀑布。

其中我最想去看極光，因為它看起來不像真的，像魔法一樣，太神奇了。

我也想去尼加拉瀑布，聽說它是全世界最大的瀑布之一。我還想去看珠穆朗瑪峰，那是世界上最高的山峰，如果能親眼看到，一定會超級酷。

不過，這些旅行都很貴，所以我想要找一個好工作，然後存很多錢。為了找到好工作，我要在學校努力學習，也要認識很多朋友。我以後想學電腦工程，這樣我可以去大科技公司工作了。

真希望有一天，我能把這些地方一個一個都走遍！