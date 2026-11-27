AI摘要 文章摘要整理： 她暑假走遍多地，最喜歡奧地利，因為風景優美、朋友熱情相伴，雖然湖邊行程因天氣受阻，仍期待明年再訪。

這個暑假，我去了很多地方，也做了很多事。

首先，我到歐洲旅行了一個多月，去了義大利 、法國、西班牙和奧地利。回家後，我上了暑期日語課，也打水球；接著，我去台灣和中華隊一起練習水球後，再到香港 和來自不同國家的隊伍比賽。

這個暑假，我到過很多地方，其中最喜歡的是奧地利。那裡的風景實在太美了！我在奧地利待了兩個星期。剛到的前幾天，媽媽生病了，所以朋友帶我去薩爾斯堡旅行。她帶我四處走走，也帶我騎腳踏車到比較遠的地方。這些經歴讓我很想住在那裡，也很想去那裡讀書。朋友沒空的時候，我就自己出去玩。在奥地利的日子，我過得既開心又放鬆。

媽媽以前住在奧地利，那裡也有很多她的朋友。我們常常到爸媽朋友家吃晚餐。其中一位朋友和媽媽交情很好。很多年前，她們一起去義大利旅行時，聽到「Isabella」這個名字，覺得很好聽，後來，那位朋友生下女兒時，就用這個名字為女兒命名。媽媽生下我的時候，也為我取了同一個名字，所以，我和她的女兒有相同的名字。每天，她們全家和我們一家人一起吃飯，晚餐總是很豐盛，小朋友和小朋友聊天，大人和大人聊天，有時大家也會一起聊天。吃完飯後，每個人都有自己的清潔工作，收拾完後，我們又坐下來天南地北地聊天，直到該睡覺時才互道晚安。

在奧地利，我不只待在城市裡，也去了湖邊。不過，我們去的時候正好下雨，天氣也很冷，所以我沒能游泳，也沒能玩其他水上活動，這讓我很失望，因為我去湖邊就是為了游泳。所以，今年我把生日願望告訴爸媽，問他們明年可不可以再帶我去奥地利的湖邊游泳，媽媽竟然回答：「可以！」這讓我又驚喜又期待，希望明年的暑假快點到來。