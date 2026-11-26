AI摘要 文章摘要整理： 感恩節當天，主角清晨起床前往球場，在寒冷濕滑的草地上迎戰對手，並靠兩次精彩進球以 2 比 0 獲勝。

去年感恩節 過得非常興奮。那天我們很早就得起床，大概是五點鐘。雖然平時我不喜歡這麼早起，但我知道，這一天一定會是一場狂歡，因為我們有一場重要的足球賽。

當我醒來時，眼睛還瞇著，真的很不想起床。但一想到今天要比賽，我立刻精神起來，迅速穿上制服。早餐 時，媽媽一如既往地為我們準備了麵包，因為碳水化合物能提供大量熱量，我們需要充足的能量來應付比賽。

匆匆吃完早餐後，我們就出發前往比賽場地。我踏在一片綠油油的草地上，由於時間還早，天氣寒冷，草地上覆著一層晨露，濕漉漉的。我一踩上去，襪子立刻濕透了，冰冷刺骨。走路時，我感覺腳像被包在濕海綿裡，腳趾更像冰柱一樣黏在一起，非常難受。

我看到對方球隊有許多家長在場邊為他們加油打氣，聲音此起彼落，相比之下，我們這隊的家長就少得多。

比賽開始了，我既興奮又緊張。但我告訴自己，只要全力以赴，就一定能取得好成績。比賽進行中，我們隊將球踢得很高，「砰」的一聲，對方球員用手碰了球，因此我們獲得了一次射門機會。

我用力一踢，眼看著球飛進球網——一比零！我高興極了，終於鬆了一口氣。現在局勢對我們很有利，而且還是我們的球權。

不久後，我的朋友把球傳到我面前，我毫不猶豫地用力一踢——球再次飛入球網！進球了！我興奮地跳了起來，朋友跑過來給了我一個大大的擁抱，我的心裡充滿了喜悅。現在比分變成二比零。

隨著哨聲響起，比賽結束，我們贏了！

那個周末，雖然我們不像其他人一樣外出遊玩，但我們卻過得非常特別，因為我們贏得了一場精采的足球賽。那真是最棒的感恩節假期！