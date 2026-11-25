AI摘要 文章摘要整理： 蜂鳥修望不聽旁人質疑，最終憑著自己的觀察找到金花蜜，吸食後翅膀變金黃，也更加相信自我。

在一個陽光燦爛的日子，一隻蜂鳥想找金花蜜。他的名字有點奇怪，他叫「修望」。

修望想尋找這種花蜜，因為這種花蜜是最難找的，而他很喜歡挑戰。

除了蜂鳥，在修望的社區有三種昆蟲：蜜蜂、蝴蝶跟蜻蜓。修望起床的時候先見到了蜜蜂，他問蜜蜂：「金花蜜在哪呢？」蜜蜂回答：「我從沒有聽說過。」修望又問蜜蜂：「不是有很多蜜蜂在春天都想找這種花蜜嗎？」蜜蜂說：「對啊，但是我沒興趣。你得等到春天才可能有金花蜜。」修望聽完，覺得應該問問別的昆蟲。

一個小時後，修望看到一隻美麗的蝴蝶。蝴蝶問：「你要飛到哪兒？」修望說：「我要去找金花蜜。」蝴蝶聽後大笑說：「不可能的，你找一輩子也找不到這種花蜜。」修望說：「我相信我能找到金花蜜，我絕對不會放棄。」

三十分鐘後，修望見到一隻蜻蜓。修望此時已經很沮喪，他問蜻蜓：「大哥，你知道金花蜜在哪嗎？」蜻蜓回答：「知道啊！」修望急切地說：「可以請你告訴我怎麼去嗎？」蜻蜓說：「我覺得你可以繼續往前飛去找一找。」修望說：「那我要繼續往前飛還是往西邊飛？」蜻蜓回答：「對對對，你可以繼續飛，我得走了，祝你好運！」

十分鐘後，修望幾乎要放棄了，但是他突然碰到一堆臭灌木。他心想：「這個灌木太臭了，肯定沒有昆蟲到過這個地方。」修望繼續飛，他又想，灌木有這種氣味可能是因為灌木的下面有很多花，因為這個灌木的氣味是很多花的氣味混合起來的。修望飛回灌木叢去查看——他找到了金花蜜！他吸了很多金花蜜，渾身充滿能量。

修望回家時，碰到稍早見過的蜜蜂。蜜蜂問修望：「你找到金花蜜了嗎？」修望很高興地說：「找到了，現在我要搬家。」這時蜜蜂突然發現修望翅膀的顏色變了。他的翅膀以前是綠色的，而現在是金黃色的。

接著，修望又遇見了蝴蝶。蝴蝶大笑著問：「你找到金花蜜了嗎？」修望對蝴蝶說：「如果你沒有信仰的話，你一輩子都不會去找金花蜜。」蝴蝶也發現修望的翅膀變了顏色。

見到蝴蝶後，修望又見到蜻蜓。蜻蜓對修望說：「你還想找金花蜜嗎？我可以幫你。」修望回答：「我在搬家，我已經找到了。」蜻蜓也注意到了修望的金黃色翅膀。

修望飛回灌木叢時自言自語道：「我自己找到了金花蜜！從今天開始，如果我想尋找一個東西，我不需要別人的意見或協助，我相信我自己！」