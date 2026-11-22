AI摘要 文章摘要整理： 兩篇文章分別表達對日本與中國的旅行嚮往，內容涵蓋美食、景點、購物與文化風景，並希望與家人朋友共享美好旅程。

每個人都有想去的地方，我最想去的地方是日本。

日本有美味的食物，我想吃新鮮壽司和熱騰騰的拉麵，還想嘗嘗麻糬和抹茶口味的點心。日本有好多好玩的地方，我想去日本環球影城 ，那裡有像哈利波特 和任天堂 世界主題區，還有很多遊戲和表演。我也想試試和朋友一起去卡拉ok唱歌。另外，日本有很多動漫和漫畫的店，我也想去逛逛。

日本也有美麗的風景，富士山是日本最有名的山，又高又漂亮。我也想去京都，那裡有很多傳統的寺廟和神社，櫻花盛開的時候特別美麗。我喜歡在公花園裡散步，看傳統建築，覺得會很放鬆。

總之，日本有美食、好玩的地方和美麗的風景，如果我能去日本，我會拍很多照片，並和家人朋友一起度過美好的時光。

鄭曦桐（紐約，鳴遠中文學校）

我最想去中國的好多地方，比如廣州、重慶等等。

中國很多城市的歷史很有意思，我想去北京看長城，也想去西安看兵馬俑。這兩個景點都是秦朝建造的，有很久很久的歷史。

我也想去上海和廣州的購物中心，那裡有很多漂亮的衣服，還有很多有趣的東西。我非常喜歡中國的商品，所以要買很多，還要買禮物送朋友們。

中國也有很多好吃的東西，我想吃腸粉，也想吃排骨，我覺得中國的中餐比美國的中餐好吃多了。中國各個省都有很多美食，各個城市都有自已的美食街和夜市。

中國很大，風景也特別漂亮。我想去黃山、桂林、這些地方旅遊。中國是一個美麗的國家，我很喜歡在中國旅遊。