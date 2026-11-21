AI摘要 文章摘要整理： 文章描寫秋天的彩色景致、候鳥遷徙與農作豐收，並以中秋團聚烘托秋季帶來的喜悅與溫暖。

秋天是美麗的季節，也是豐收的季節。

告別了夏日的炎熱，大地換上了一身五彩的衣裳。楓葉火紅火紅的，漂亮極了；果園果香撲鼻，紅通通的蘋果掛滿枝頭。

天氣漸漸轉涼，小動物們都忙碌起來。大雁排著整齊的隊伍，越過藍天，向著南方遷徙；小燕子也告別家園，飛往溫暖的地方。牠們用自己的方式迎接秋天，準備過冬。

秋天到了，到處都是豐收的景象。農民們忙著收割莊稼，臉上洋溢著收穫的喜悅。果園裡，人們採摘紅通通的蘋果、甜甜的橘子。中秋 佳節來臨，家家戶戶團聚在一起，處處充滿歡聲笑語。

秋天多姿多彩，充滿歡樂。我愛這迷人的秋天。

劉家妮（紐約，鳴遠中文學校）

秋天是美麗的季節，天氣逐漸轉涼，公園裡的樹葉變了顏色。秋風一吹，葉子輕輕飄落，地上鋪起金色的地毯。

秋天是個豐收的季節，瓜果成熟，可以天天吃我最愛的大西瓜 。

秋天，許多候鳥準備飛往溫暖的南方，小燕子也匆匆動身，向南方飛去。小松鼠在樹林裡跑來跑去，忙著收集松果，儲存過冬的糧食。

秋天帶給人們滿滿的歡喜。田野裡，農民伯伯辛勤收割成熟的莊稼，汗水裡藏著豐收的快樂；果園中，大家忙著採摘果子，紅通通的蘋果、黃澄澄的梨子一籮筐。中秋的時候，家人圍坐在一起，賞月、吃月餅，享受團圓的幸福。每個人都沉浸在秋天帶來的美好之中。

秋天既有美麗的風光，又有豐收的喜悅。我十分喜愛秋天。