AI摘要 文章摘要整理： 這篇內容記錄一家人在萬聖節晚上出門要糖的經歷，兄弟倆分別扮成林克與瓦爾特，雖然只有少數人認得瓦爾特，仍玩得十分開心。

哇！有很多糖果，太好了！前陣子是萬聖節 ，我們晚上也出門去「要糖」了。媽媽整個月都很辛苦地準備萬聖節服裝給我和弟弟：弟弟扮的是電玩遊戲「薩爾達傳說」裡的林克，而則扮電動遊戲「崩壞：星穹鐵道」的瓦爾特。我們很感謝媽媽花時間做我們的服裝。

萬聖節那天，我們迫不及待等到晚上。終於，晚上六點就出發，去參加 「不給糖就搗亂」。我知道我扮演的人物比較小眾，比較少人會認識，所以，我只期望少數人會認出我的裝扮。

我們一到就快快樂樂地跑到每戶人家，說「trick-or-treat」，拿糖果。有很多人參與「不給糖就搗亂」，所以很熱鬧！我們走了差不多一小時，一個女孩突然對我弟弟大叫：「OH MY GOD，IT‘S LINK」嚇我們一大跳。那讓我覺得有一點嫉妒，可是我知道我弟弟扮演人物很紅，大家都會認識他。我們走得很久，一路上我都在期待能出現一個人認出我的服裝。

在我覺得已經說了成百上千遍的「不給糖就搗蛋」後，給我糖果的孩子們問：「你的服裝是代表誰？」我很興奮地說：「崩壞星穹鐵道的瓦爾特！」他們一說：「喔，我知道那是誰！」的時候，我就知道我成功！太好了，兩個小孩認識我的服裝！在剩下的時間裡，我便高高興興地拿糖。

我們一回家就把全部的糖果傾倒在地板上，我們有很多糖果，我覺得心滿意足地笑了。雖然多數人不認識我的服裝，但還是有人認得出來，而且我們拿了很多糖果，玩得非常開心。這個萬聖節太好了，很期待明年的萬聖節！