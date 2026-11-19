AI摘要 文章摘要整理： 作者回憶第一次與家人滑雪，雖然一開始頻頻跌倒、感到困難，但在母親鼓勵下不斷練習，最後成功學會並體會到堅持的價值。

我最難忘的一件事，是我第一次滑雪的經驗。去年冬天，我跟家人一起去滑雪，因為這是我第一次滑，所以行前我既興奮又緊張。

到了滑雪場，我看到山上有很多白雪，風景非常漂亮。一開始，我就覺得滑雪很難，因為我不知道怎麼控制滑雪板，也不知道怎麼停下來。我一踏上滑雪板，就馬上向下滑，而且速度愈來愈快，快到我還沒有反應過來，只聽見「撲通」一聲，我整個人已經趴在雪地裡。

「摔倒了別怕，自己爬起來，摔幾次就會了。」媽媽在旁邊鼓勵我。我使出全身力氣，終於站了起來，我繼續不停地練習，第二次、第三次⋯⋯我也數不清一共跌倒了多少次，但是我始終沒有放棄，不停反覆練習。這時，太陽快要下山了，我突然發覺自己漸漸可以控制滑板，也能保持身體平衡，很輕鬆地在雪地上飄來飄去，我興奮地大喊：「我終於學會了！」

當時天快黑了，我們帶著疲憊的身體回家，雖然滑雪很累，但是我心裡卻美滋滋的，因為我覺得滑雪很有趣，也很有成就感，早就把剛才摔倒的傷痛拋在腦後，希望以後有機會再去滑雪。

這次學滑雪的經歷，不僅是一個有趣的回憶，也讓我明白了一個道理：學習新東西需要時間和耐心，剛開始的時候，我們會遇到很多困難，但是只要不放棄、繼續努力，就可以慢慢進步。第一次滑雪不只是讓我掌握了一門新技能，更讓我學會了勇敢地面對困難，也讓我以後更有信心去嘗試新的事情。