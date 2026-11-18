AI摘要 文章摘要整理： 亮亮因腳短而在學校屢遭挫折，直到發現自己會游泳並能幫助別人，才體會到發揮長處、做最好的自己最開心。

亮亮是一隻可愛的小水牛，他出生時左前腳短了一小截，走起路來一跛一跛的。雖然他動作慢，只能在哥哥們的後面當個小跟班，但兩個哥哥都很疼愛這個小弟弟，不論做什麼，都帶著他。

亮亮慢慢長大了，該是上學的時候。開學第一天，他和哥哥一起去上學。到了學校後，水牛老師把一群小牛新生集合起來帶到操場上，第一堂課是學拉車。同學們都很認真聽講，也用心看示範。老師要大家實際操作，同學們一個個順利拉回拖車，終於輪到亮亮了，他套上牛軛、繫好拖車，邁出大步開始前進。當右腳踏穏，左腳的步伐想跟上時，因為腿短了一小截，很賣力才一跛一跛地前進一小步。好不容易回到終點時，同學們被亮亮的動作逗得笑成一團，聽到同學們的取笑，亮亮難過極了。

第二天，老師教大家練習接力拉車，因為亮亮跑得慢，所以老師安排昨天成績最好的小安、明明和他同一組。老師的哨音一響，小安一馬當先跑得飛快，緊接著明明也不甘示弱，他們這一組遙遙領先。不一會兒，亮亮就接到明明傳給他的棒子。這是團隊的競賽，亮亮很想努力表現，可他心裡愈急就愈不順。亮亮一拐一拐地拉著拖車前進，眼看大家都快到終點了，亮亮一著急沒留意腳下，結果被石子絆倒了，等他爬起來回到終點時，其他各組都已經跑完了。小安和明明怪他跑得太慢，亮亮很難過，回家以後，就把自己關在房間裡。

儘管爸爸、媽媽安慰他，兩個哥哥鼓勵他，但是亮亮決定不再上學了。他每天不是躲在家裡，就是泡在河裡，游水是他最快樂的時候。

這天下午，亮亮又在河裡游水，突然聽到背後有人喊他，回頭一看，原來是小猴子在叫他。因為松鼠弟弟生了急病，小猴子背著他要去找醫生。鎮上的診所得過河，可現在找不著擺渡的大黃狗，正好碰到亮亮，小猴子趕忙問：「你可以帶我們過河嗎？」

亮亮趕緊讓小猴子和松鼠騎在他背上，小心翼翼游過河。小猴子羨慕地說：「你會游泳，好棒喔！」到了對岸，松鼠用微弱的聲音對他說：「亮亮，謝謝你！」聽到好朋友們覺得自己會游泳很棒，亮亮知道自己還是有長處的。

為善最樂，他終於體會到做最好的自己，是件開心的事。亮亮高高興興回到家，他告訴爸爸、媽媽和哥哥們，「明天我要上學了！」