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如果我有一對翅膀

江習樂（台灣）
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AI摘要

文章摘要整理：

文章以想像口吻描寫若擁有一對翅膀，能自在飛翔、旅行、救急與助人，但也提醒翅膀可能受天候影響並帶來不便，充滿童趣與現實思考。

如果我有一對翅膀，生活會煥然一新。我可以嘗一嘗鳥兒自由自在展翅高飛的滋味，也可以玩「不高不低，不快不慢」的「自由落體」，更可以把翅膀當成最可靠的交通工具——不會塞車，不必加愈來愈貴的石油，還可以神速抵達目的地。翅膀的用途千變萬化，有些是人類追求的功能，有些則是像小孩一樣天馬行空的功能。如果我有一對翅膀，多麼夢幻啊！

如果我有一對翅膀，一定要好好「善用資源」。我想在家附近的公園飛翔，可是高度要略低，否則我會被嚇得頭昏目眩。飛上天空不但可以親眼目睹無人空拍機才有的獨特視野，還可以當成最酷的「運動」，真是不知道那會是什麼感覺。

我也想使用翅膀去旅行，可是會需要定時休息，因為我認為像小鳥一樣飛翔，身體可能會累得氣喘如牛。但是，用翅膀去旅行不會有趕不上火車、製造二氧化碳，或高速公路塞車等問題，真想試一試如此完美的旅程！

另外，翅膀也能在上課前一分鐘、我沒辦法一口氣爬上位於四樓的教室的千鈞一髮之際，帶我「飛上四樓」，是個救急的好方法。

如果我有一對翅膀，我還可以像小直升機一樣，不論是巡視、送物資，或是去關心有需要的人，我都可以勝任。

如果我有一對翅膀，它一定有很多功能，能給我方便、歡笑，帶我飛上天、遊山玩水。但是，有優點也會有缺點。例如：下雨天翅膀一旦被淋濕了，重量增加後，速度會減弱，還可能從天上掉落至地面；或者，要整理潔白如雪的羽毛很辛苦又費時；又或者，身上長了一對翅膀，我的行動可能會受到一些限制，所以所以我希望翅膀可以偶爾脫下，偶爾穿上，這樣最好了！

精華 FAQ

  • 作者認為如果自己有一對翅膀，生活會煥然一新，既能體驗自由飛翔的快感，也能把翅膀當成夢幻又實用的交通工具，充滿想像與期待。

  • 翅膀可用來在公園低空飛翔、旅行、趕時間時飛上四樓，甚至像小直升機一樣巡視、送物資與關心他人，兼具生活便利與助人功能。

  • 作者指出翅膀遇雨會變重、速度變慢，還可能掉落；羽毛需要費心整理，而且長著翅膀可能影響行動，因此希望能偶爾穿上、偶爾脫下。

石油

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