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傳遞樂高塊

顏子朗（加州，學園雙語學校）
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AI摘要

文章摘要整理：

這篇文章描述五年級學生在第五次樂高課中，設計可夾取並傳遞樂高塊的樂高手，並透過馬達、按鈕、中文紀錄與分工合作完成任務。

這個星期五，就是我們五年級第五次的樂高課了！這次我們要做的樂高是一個能傳遞樂高塊的「樂高手」。

我們要做的樂高手需要能夠把樂高塊拿起來，然後再放回去。我希望我們可以做兩個樂高手，這樣我就可以跟我的組員一起比賽，看看誰能拿到更多的樂高。

我們的樂高手需要能夠拿到東西，所以每個樂高手至少會用到一個馬達。我們還需要做一個按鈕，這樣樂高手才能知道什麼時候要拿東西。最後，我們再寫一個程式代碼，我們的樂高手就能用了！

王艾莉（加州，學園雙語學校）

這是我們的第五次樂高課，我很高興，因為我們要做「樂高手」一起玩玩傳遞樂高塊。

首先，我們要做傳遞樂高塊的樂高手，兩支長手臂加上前面的夾子，我們可以用樂高夾子夾起樂高塊來傳遞。        

傳遞樂高塊的樂高手需要馬達，我們要做按鈕，可以開關夾子，才能夾起樂高塊移動。

我覺得我們做樂高的時候要很專心，一面做一面想。我們也用中文寫出我們的計畫。然後跟夥伴分工合作上完樂高課，再把結果用影片錄下來，一起討論我們做樂高的計畫、過程和結果。

跟夥伴一起做傳遞樂高塊讓我很高興，老師也很樂見我們用樂高課學到中文。

精華 FAQ

  • 這次課程要做的是一個能傳遞樂高塊的「樂高手」，它必須先把樂高塊拿起來，再放回指定位置，讓學生可以進行操作與比賽。

  • 樂高手至少需要一個馬達來驅動動作，還要設計按鈕來控制夾子開關，讓機器能在正確時機夾取樂高塊並完成傳遞。

  • 學生會和夥伴一起分工合作，先用中文寫出計畫，再完成作品，最後錄下影片並討論過程與結果，也從中練習中文表達。

加州

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