學中文
文章描述兩位學生學中文的經驗：一位因疫情落後後重新上課而進步，另一位在父親長期教導下持續學習，雖然覺得中文不容易，仍希望未來更精通。
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文章描述兩位學生學中文的經驗：一位因疫情落後後重新上課而進步，另一位在父親長期教導下持續學習，雖然覺得中文不容易，仍希望未來更精通。
我從幼兒園開始學中文。
三年級的時候，因為疫情爆發，我很少學中文，所以忘了很多東西。後來，媽媽幫我報名了星期六的中文課。一開始，我覺得中文很難，因為我忘了很多字，但是我沒有放棄，我每個星期六都去上課，也認真學習。慢慢地，我聽懂了更多中文，也學會了很多新字。現在，我覺得中文沒有那麼難了。
我知道，只要努力學習，就會學得愈來愈好！
陳樂恩（紐約，人力中心中文學校）
從二歲到六歲，媽媽都會跟我說中文。我自己覺得中文沒有用，但是每次我問爸爸，他都會說：「你長大就會覺得有用。」我現在還是覺得中文沒有用，但是我每天放學都還是要學中文。
我很小就開始學中文，我覺得每個字都很難，說實話我現在還覺得有點難，所以放學後，爸爸會一直不停教我中文。
到了六歲時，我的中文愈來愈好，七歲就去讀中文學校，但老師說話我一點都不懂，所以爸爸課後繼續教我中文。我七歲開始寫漢字，八歲的暑假，爸爸教我二年級的中文 ，因為暑假爸爸教了我中文，我就去中文學校讀三年級。
漸漸地，爸爸開始對我的中文放心，不逼我寫太多生子字，我也開始練習寫作文。
四、五年級都是一樣，爸爸星期三到五就教我學習。到七年級我就不去中文學校了，因為我要學西班牙語。
我希望高中暑假可以去台灣學中文，我希望長大後可以當一位翻譯家。
因為三年級時疫情爆發，她很少學中文，結果忘了很多字和內容。後來媽媽幫她報名星期六中文課，她靠每週固定上課、認真學習，才慢慢重新跟上。 她從2歲到6歲主要靠媽媽在家說中文，之後進入中文學校，但因聽不懂老師的話，爸爸又在課後持續教她，連漢字、作文和年級進度都一路補強。 第一位學生認為只要努力學習，中文就會愈來愈好；陳樂恩雖然一直覺得中文不太有用、也有點難，仍希望高中暑假去台灣學中文，長大後成為翻譯家。
精華 FAQ
因為三年級時疫情爆發，她很少學中文，結果忘了很多字和內容。後來媽媽幫她報名星期六中文課，她靠每週固定上課、認真學習，才慢慢重新跟上。
她從2歲到6歲主要靠媽媽在家說中文，之後進入中文學校，但因聽不懂老師的話，爸爸又在課後持續教她，連漢字、作文和年級進度都一路補強。
第一位學生認為只要努力學習，中文就會愈來愈好；陳樂恩雖然一直覺得中文不太有用、也有點難，仍希望高中暑假去台灣學中文，長大後成為翻譯家。
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