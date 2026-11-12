AI摘要 文章摘要整理： 本文分享作者參與青少年與家庭故事講述活動的心得，從文化學習、寫作訓練到團隊合作，都獲得了深刻成長與珍貴回憶。

今年夏天，我有幸參加一個讓我深入了解文化、與家人及自己的文化根源建立聯繫的項目——「青少年與家庭故事講述」為我帶來了難忘經歷。

從與一群充滿熱情、積極支持彼此的人深入交流，到在紐約大學 助理教授及博士班學生的指導下，通過故事與家人建立更深的連結，再到紐約大學校園參訪，這些經歷都讓我受益匪

淺。其中最喜歡的部分是各種創意活動，這些活動給我們充分的自由，讓我們能創作出自己內心想表達的東西。過程中，教室裡充滿了一種令人安心的氛圍，每個人都專注於自己的創作，沒有擔憂，也沒有壓力。

通過這個項目，我們學習了許多文化歷史，也學習了新聞採訪與寫作技巧。這些知識讓我更加認識到，在與他人交流和互動時，包容與尊重是多麼重要。

此外，我特別想強調一個非常重要的收穫——

合作與團隊精神。這並不是通過言語直接告訴我們的，而是在一次次實踐中逐漸體會到的。每一堂課都圍繞著參與、鼓勵和合作，它讓我了解，一個積極、團結且充滿力量的社區，是由許多細小的付出共同建立起來的。這些東西並不是簡單通過一場幻燈片展示就能學會，而是需要在一個團隊持續的支持與陪伴中親身體會。

就像華僑學校王校長所說的：沒有一件事情的定義是小事，所有的大事都是由小事組成的結果。我們人生中要把每一件事都當成是大事，即使是小事也是大事。如此我們便可以避免錯誤。

在故事講述活動中，雖然我們剛開始時彼此之間多少有些尷尬，也帶著緊張和不安，但到了最後幾周，我們已經逐漸成長為一個彼此熟悉、相互支持，並為彼此感到驕傲的團隊。每一次相聚，都充滿美食、生動的文字創作，以及許多真誠而美好的情感分享。

我非常幸運能夠獲得這樣一次難得的機會，也很希望能有下一次機會能參加這個活動！