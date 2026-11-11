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Lily（台灣）
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AI摘要

文章摘要整理：

小直升機在夜晚飛入雲朵迷宮，憑著勇氣與細心找回星星糖和月亮碎片，最後讓月亮船復原，夜空再度閃耀。

夜深了，天空變成一片深藍色，幾朵白雲慢慢飄在月亮旁邊。雲朵上停著一架小直升機，每天晚上，它最喜歡在天空中飛來飛去，看看月亮和星星，偶爾也會在柔軟的雲朵上休息。

這天晚上，小直升機正準備出發，突然有一顆小星星從天空掉了下來，落在小直升機的頭頂。小星星告訴小直升機，月亮船長的香蕉月亮船翻倒了，裡面的星星糖和月亮碎片全掉進了雲朵迷宮。如果沒有把它們找回來，夜空就會慢慢失去光芒。

小直升機聽完，立刻飛進由層層白雲組成的雲朵迷宮，它沿著通道慢慢往前飛，沒多久就在兩朵雲中間發現一顆被卡住的星星糖。小直升機輕輕推開旁邊的雲朵，把星星糖救了出來，接著又繼續往迷宮深處飛去。

沒想到飛了一會兒，小直升機迷路了，只好放慢速度，在雲朵之間仔細尋找出口。突然，一陣大風吹過，小直升機差點被快速移動的雲牆困住，經過這次驚險的經驗，它不敢再亂飛，而是停在半空中、仔細觀察四周。

就在這時，小直升機發現遠處有一點微弱的黃色光芒，它朝光芒飛去，終於在迷宮深處找到一大塊月亮碎片。月亮碎片比想像中還大，卡在兩面雲牆中間，小直升機怎麼樣也推不動 ，於是它停下來想了一會兒，決定先把月亮碎片轉個方向，再慢慢往外推。花了好大力氣，月亮碎片終於從雲牆中間滑了出來，小直升機帶著月亮碎片準備離開，卻不知道出口在哪。

它在迷宮裡繞幾圈，突然想起，進來的時候曾看見一朵特別大的雲，旁邊還有三顆小星星。小直升機順著記憶慢慢找，終於看到那三顆小星星。它跟著星光飛去，成功找到出口。

回到夜空後，小直升機把月亮碎片送回月亮船長身邊。其他散落在雲朵迷宮裡的星星糖，也陸續回到了天空。月亮船重新恢復完整，夜空也再次亮起來。

忙了一整晚的小直升機終於累了。它找了一朵柔軟的白雲，把起落架收好，慢慢停在雲朵上。

它看著眼前重新亮起來的天空，心裡覺得很開心。今天雖然遇到了重重困難，但最後還是完成了任務。小直升機閉上眼睛，在星光和月光的陪伴下慢慢睡著了。

精華 FAQ

  • 因為小星星告訴牠，月亮船長的香蕉月亮船翻倒了，星星糖和月亮碎片散落到雲朵迷宮裡，如果不找回來，夜空就會慢慢失去光芒。

  • 牠先找到一顆被卡住的星星糖，之後又迷路、差點被雲牆困住，最後靠著停下觀察、調整月亮碎片方向，才把碎片推出來。

  • 小直升機把月亮碎片送回月亮船長身邊，散落的星星糖也陸續回到天空，夜空重新變亮。忙了一整晚後，牠感到很開心，最後在雲朵上睡著了。

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