AI摘要 文章摘要整理： 作者在萬聖節前提早與家人到奶奶家慶生，先聚餐吃長壽麵，再由奶奶安排作文朗讀與評分，最後共享蛋糕，度過一個特別有意義的生日。

今年的十月三十一日是我的十四歲生日。因為那天是萬聖節 ，我們另有安排，所以爸爸媽媽決定提早一個星期，帶著我跟妹妹到奶奶家去慶生。

首先，我們到法拉盛 一個美食廣場去聚餐，每個人各自點了自己喜歡吃的佳餚，大家圍坐一桌大飽口福 ，也分享了象徵慶生的長壽麵，然後回到奶奶家正式拉開慶生的序幕！

按照傳統慣例，我們會在鋪著乾淨桌布的桌上，放上一個漂亮的蛋糕、點上蠟燭，然後調暗燈光，齊聲唱生日歌、許願、拍照，奶奶還發給我一個大紅包。接著，一個精采的節目開始了。

奶奶在我們下午到達後的空閒時間裡，出題讓我和妹妹各寫一篇作文，題目是「論道德品質」。作文要求必須寫出什麼是良好的道德品質？我具備了哪些？不夠的又有哪些？準備怎麼樣？寫完之後，奶奶還請我們兩個站高聲朗讀。我自告奮勇第一個上場，讀完後輪到比我小兩歲的妹妹上場。妹妹的嗓音清脆響亮，講中文字正腔圓，我自愧不如。

接下來由奶奶和爸爸媽媽評分，指出作文的優點和不足，採用五分制。我和妹妹的作文各有長短各得四分，奶奶獎勵我們各獲得五元當作鼓勵。妹妹因為十月榮獲二零二六年「加布里埃爾佛瑞世界音樂大賽」青年組琵琶演奏的一等獎，而又喜獲奶奶一個獎勵紅包。我們是多麼地意外、多麼地驚喜啊！最後，大夥兒一塊分享生日蛋糕，慶生活動到此結束。

我感到我今年的生日慶祝過得特別有意義！