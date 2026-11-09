AI摘要 文章摘要整理： 作者以十年級志工身分重返兒時參加過的戶外學校，原以為能再玩一次，卻在照顧六年級學生的過程中深刻感受到帶隊工作的忙亂與辛苦。

在我居住的俄勒岡州 ，學生升入六年級後，學校通常會舉辦一場戶外科學教育活動，讓學生們走進大自然，在戶外體驗和學習。活動期間，學生們要在戶外住上三天。

記得我剛上六年級時，曾經參加過這項活動。那幾天，我玩得非常開心，至今仍然記憶猶新。我一直希望有機會再次回到戶外學校，重溫那段快樂的時光。

今年，我上十年級了，終於有機會以志工的身份參加這項活動，幫助六年級的學生，也就是擔任他們的領隊。更巧的是，我的弟弟今年正好上六年級，我也可以借此機會照顧他。

活動前一天，我們這些學生領隊提前來到戶外學校接受培訓。工作人員耐心地教我們如何照顧六年級的學生，聽著他們的介紹，我覺得他們似乎有些過於緊張了，畢竟這些孩子都已經十一歲了，應該不至於那麼淘氣吧？

然而，後來我才發現，自己錯了。

第二天，六年級的學生們陸續來到戶外學校，大約十人為一組，住在一間木屋裡，每間木屋都會安排學生領隊照顧他們。不過，由於男生領隊人數不足，我沒能如願照顧女生組，而是被安排去照顧一個由十一名男生組成的小組。有趣的是，我的弟弟也被分到了我的組裡，而其他學生並不知道我們是姊弟。平時在家裡，弟弟總是淘氣得讓人頭疼，沒想到到了戶外學校，他卻特別乖巧，簡直判若兩人！

六年級的學生們中午到達，一下車就到了吃午飯的時間。我們這些領隊立刻忙碌起來，又要給學生們盛飯，又要給他們倒水，原本看似簡單的工作，因為人多而變得手忙腳亂。我看到有些學生直接用手抓飯，桌子上也灑得到處都是水，我們幾個領隊只好不停地幫忙，處理各種突發狀況。

好不容易把大家安頓好，讓他們坐下來吃飯，我原以為終於可以喘口氣了。沒想到，由於食物不夠，有些學生沒有吃飽，又跑過來不停地向我抱怨，徬彿是我把他們的飯吃掉了一樣！面對他們接連不斷的抱怨，我真是一個頭兩個大。

終於熬到了晚上睡覺的時間。雖然我不用和那群男生住在同一間木屋裡，但他們房裡傳出的吵鬧聲實在太大了。工作人員在短短五分鐘內，就進去「提醒」了三次。

這次當領隊的經歷，讓我深深體會到，參加戶外學校和帶領別人參加戶外學校，完全是兩回事。我原本以為，做領隊就能借機再玩一次，沒想到照顧六年級的學生竟然這麼辛苦。以前，我只需要盡情享受活動的樂趣；現在，我卻要時刻關注學生們的情況，處理各種各樣的問題。

原來，工作和遊玩真的是兩回事！