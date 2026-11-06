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假如我是一位老師

汪珊蔚（加州，學園雙語學校）
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AI摘要

文章摘要整理：

本文以「假如我是一位老師」為題，表達作者想教英文、分享孔子與西方哲學家的故事，並借此傳達因材施教、終身學習的教育理念。

如果我要當一名老師，我會當英文老師，因為我的中文不太好。聽到孔子的故事並有沒給我太多啟示，畢竟時代不同。但如果我在孔子的時代，因材施教、有教無類是很重要的，我一定會說這些東西。

在孔子的弟子編纂的《論語》裡，記錄了許多孔子的教誨，比如，「學而時習之不亦說乎。有朋自遠方來不亦樂乎？人不知而不慍，不亦君子乎 ？」學習不是很快樂嗎？有朋友從自遠方來，也是很快樂，人家不理解我而不生氣，才是真正的君子。「譬如為山，未成一簣，止，吾止也；譬如平地，雖覆一簣，進，吾往也。」這是學習的態度，就像堆一座山，一定要不斷的努力。「三人行必有我師焉，擇其善者而從之，其不善者而改之。」這也是我們學習的態度。這些都是孔子的智慧。

孔子三歲的時候，爸爸過世，所以只有他跟媽媽住。他十五歲時立志學習，年輕時求教很多人，學到禮、樂、射、御、書、數，也就是禮儀、音樂、射箭、駕馭馬車、書寫和數學。三十歲左右，孔子辦了一所學校。在五十歲前後，孔子擔任中都宰等職務。後來他周遊列國推廣王道治國，晚年整理書籍。

假如我是一位老師，我也會教柏拉圖、阿基米德、亞里斯多德，和第歐根尼。我會教第歐根尼住在一個大桶裡的故事，也會教阿基米德的很多的發明，像是水螺旋裝置。這幾位都是我很喜歡，也很尊崇的學者，如果我是老師，我一定會把他們的故事說給我的學生聽。

精華 FAQ

  • 作者表示如果要當老師，會先當英文老師，原因是自己的中文不太好，因此希望以較擅長的英文作為教學起點，也作為表達教育想像的切入點。

  • 文章提到孔子的因材施教、有教無類，以及《論語》中關於學習態度的語句，強調持續努力、向他人學習、不因誤解而生氣，展現孔子重視修養與學習的精神。

  • 作者想教柏拉圖、阿基米德、亞里斯多德和第歐根尼，並講述第歐根尼住桶與阿基米德發明等故事，目的在於分享自己敬重的學者事蹟，啟發學生的興趣。

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