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難忘的旅行

李莎（紐約，人力中心中文學校）
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AI摘要

文章摘要整理：

本文描述一家人暑假前往希臘與阿拉斯加旅行的經歷，從古蹟參觀、海上游玩到品嘗美食，都充滿快樂與回憶。

有一年暑假，我們全家去了希臘，那真是一次難忘的旅行！

記得我們先到了雅典衛城，雖然已是廢墟，但仍然很漂亮，據說是舉行宗教儀式的地方，有時也可以有表演藝術或戲劇，很宏偉巨大的幾個建築，可以想見古希臘當時繁華的盛況。

 另外，我和家人也去了克里特島，島上有很多餐館跟賣紀念品的攤販，海裡有一大堆的魚群在游動，我們全家也下水游了一會兒，但因為太冷很快就上岸了。我在附近的餐館裡吃了一份烤雞，我的家人吃了烤魚。我們也參觀了島上的猶太人博物館，看了學校裡的古老書集，寫的都是古希伯來文。

這趟旅程的很多地方都很好玩，不過，重要的是能跟家人一起出去旅遊，一起開心歡笑，這才是最大的享受！

 

王令江（紐約，人力中心中文學校）

我和家人一起坐郵輪去阿拉斯加旅行的時候，非常開心，那是一次很有趣的旅行。郵輪很大，也很漂亮，船上有很多好玩的東西，所以我每天都很開心。

在郵輪上，我最喜歡去游泳池玩，我喜歡在水裡游泳，也喜歡和家人一起玩水。游泳池很好玩，讓我覺得很快樂。

我也喜歡去郵輪上的遊戲廳玩遊戲，那裡有很多遊戲機，可以玩賽車遊戲和其他有趣的遊戲。我玩了很多遊戲，覺得時間過得很快。

這次旅行中，我最喜歡的事情就是吃螃蟹。阿拉斯加有很多好吃的螃蟹，我吃了很多螃蟹，覺得非常好吃，所以每次吃飯的時候，我都很期待。

除了吃東西和玩遊戲，我也看到了美麗的風景。海水很藍，周圍有很多山，我覺得阿拉斯加很漂亮，空氣也很新鮮。

這次旅行讓我留下了很好的回憶。我希望以後可以再去阿拉斯加旅行，因為我還想吃很多螃蟹，也想再坐一次郵輪！

精華 FAQ

  • 他們先到雅典衛城，欣賞古老的廢墟與建築，接著前往克里特島，參觀餐館、紀念品攤販，還看了猶太人博物館與古老書集。

  • 在克里特島，他們看到海裡成群魚群，也下水游了一會兒，但因為水太冷很快上岸；之後還吃了烤雞、烤魚，並參觀博物館。

  • 作者最喜歡在郵輪上的游泳池玩水，也愛去遊戲廳玩賽車等遊戲，還特別喜歡吃阿拉斯加螃蟹，並欣賞藍色海水與群山風景。

郵輪

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