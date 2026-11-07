AI摘要 文章摘要整理： 文章回顧作者從小學中文的經歷，說明中文對家庭溝通、自我認同與未來發展的重要性，也提到學習中文雖有發音與書寫困難，但仍值得持續努力。

從小，父母就一直用中文與我交流，並希望我能用自己掌握的中文做出回應。如果需要找媽媽，我會喊一聲「媽媽」——那是我兒時會說的為數不多的詞彙之一。學習和使用中文對我及家人至關重要，因為這是我們之間溝通的唯一橋梁。五歲那年，我開始上中文課，這也開啓了我的中文學習之旅。

每周六，我都會去唐人街上中文課。那時，我對學習中文充滿興趣。課堂上，我總是認真聽講，儘管並不是所有內容都能理解，但這並未讓我萌生放棄的念頭。老師總是耐心講解，這對我幫助很大。現在，我已經讀到初中 ，同時我也在中文學校做義工，幫助小朋友，這對提高我的中文程度有很大的幫助。

至今，我仍繼續學習中文。我很高興自己沒有放棄，因為如果放棄了，我恐怕就無法用中文聽說讀寫，更重要的是，我也無法與那些不懂英語的家人朋友交流了。我為自己身為華人 而自豪，也慶幸自己有機會學習這門語言。

何丞仟（紐約，人力中心中文學校）

學習中文有很多益處。

首先，它能讓你與只會說中文的人、不懂英語的家庭成員交流。其次，它能帶來更多就業機會，比如從事翻譯工作，或是在專業場合與客戶及患者溝通。第三，它能讓旅行變得更輕鬆。由於中文在亞洲廣泛使用，掌握這門語言有助於向當地人問路、看懂菜單，並增強與他人互動時的自信心。

此外，全球約有十四億人使用中文，占世界總人口的五分之一。最後，學習中文還能鍛鍊思維並激發創造力。這些就是我認為學習中文有益的原因。

不過，學習中文也有一些困難——有些詞的發音很相似，比如「媽」和「馬」。另外，我必須反覆練習書寫才能記住寫法，同時還要確保發音的準確。

儘管困難，我還是會繼續學習中文。