AI摘要 文章摘要整理： 泰格家中因中西文化差異，在坐月子、外出散步、飲食與育兒分工上產生摩擦，最後在互相理解與妥協下，形成和諧的多元家庭生活。

泰格終於如願以償，媽媽給他生了一個小妹妹。媽媽還把剛剛退休 的外婆從老家接來，外婆見到泰格，摟著他親了又親，泰格很小的時候跟媽媽回過老家，見過外婆，可是已經記不清了。

泰格的爸爸是法國人，接受了他們的文化，媽媽沒有按中國人的習慣「坐月子」，產後幾天就下床活動，正常淋浴、洗頭，外婆嘮叨了幾次，不過還可以勉強接受，畢竟這個夏天紐約很熱，媽媽抱著妹妹餵奶的時候，常常汗流浹背。她說妹妹就像個小暖爐，適合冬天抱著取暖。夏天這麼熱，媽媽捂出痱子也不好受啊。

不到一個月，爸爸媽媽就說要推著嬰兒車，全家外出散步。外婆驚呼：不到一個月就到處去，不怕風吹啊？爸爸說，泰格小時候就是這樣做，沒事的。小嬰兒需要接觸自然光，這對於她的眼睛發育很有必要。外婆半信半疑，不斷提醒媽媽要給寶寶蓋毯。幾次之後，外婆也習慣了。

外婆每天都燉雞湯、魚湯、煮雞蛋 、豬腳薑⋯⋯一鍋接一鍋。開始的時候，爸爸對外婆的廚藝讚不絕口，後來就改為時不時要自己做些清淡的食物吃。外婆有些不高興：我做的飯不好吃嗎？媽媽解釋，平時家裡吃的比較清淡，以高蛋白、蔬果、全穀物為主，爸爸都是照著食譜做的，很好吃。她勸外婆接受現實，畢竟，不是人人都有「中國胃」，大家飲食習慣不一樣很自然。

其實，外婆來之前，爸爸很抗拒外婆來，覺得家裡住進一個「外人」，自己家受到「入侵」。媽媽有些惱火：「我媽怎麼會是外人？來幫忙怎麼會是入侵？」直到親眼看到外婆不辭辛勞照顧寶寶，為他們分擔家務，特別是媽媽和自己的媽媽在一起那種安心舒適的感覺，爸爸終於接受了外婆的「入侵」，認同外婆在大家的身心靈健康各方面起到十分重要的作用。

照顧孩子有時候也會發生衝突，比如外婆總是第一個明白寶寶為什麼哭，需要換尿片？肚子脹？還是要打嗝？要吃奶？想睡睡不著？她把寶寶接過去，排查問題，解決問題，很快寶寶就不哭了。爸爸覺得自己好像被剝奪了做爸爸的權利和機會，有些沮喪。又是媽媽勸了外婆，退後一步，充分滿足爸爸的自尊心。

泰格一會兒摸摸妹妹的頭髮，一會兒握住妹妹的小腳丫，捨不得放手。他給妹妹唱歌講故事。在東西結合的家庭裡，有衝突也有妥協，這是他學到的寶貴一課。