用心吃的芝麻湯圓
巨無霸模型湯圓圓圓原本自卑不已，直到一位懷念亡夫的婆婆想買下她作紀念，讓她明白自己也能成為承載回憶與情感的存在。
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巨無霸模型湯圓圓圓原本自卑不已，直到一位懷念亡夫的婆婆想買下她作紀念，讓她明白自己也能成為承載回憶與情感的存在。
圓圓是一顆巨無霸湯圓。說她是巨無霸，一點也不過分。同樣的碗，別的湯圓可以三、四顆依偎在一起，可圓圓一個就占滿整張碗，連最糖水都容不下。
對於自己的存在，圓圓心裡充滿疑惑。除了莫名其妙是個空心的假身分外，她最介意的，是常聽到客人抱怨：「櫥窗的湯圓那麼大一顆，送到桌上卻那麼小？根本是詐騙！」
圓圓不懂客人們在氣什麼，也不懂自己為何那麼巨大，只能孤零零地被擺在高高的櫥窗裡，像個局外人。
總之，這一切都跟別人不一樣，讓她每天的心情都糟透了。「我活在世界上到底是為了什麼？」圓圓以身為模型湯圓為恥，怎麼也想不通，旁邊的「鮮肉湯圓」為什麼能天天笑得那麼開心。
「做一個模型湯圓有什麼不好？」鮮肉湯圓開導她：「我們乾淨又不會壞，什麼事都不用做，只要安安穩穩躺在碗裡讓大家欣賞，多棒！」圓圓捏著肥肥的肚子：「可是為什麼我長得這麼怪？大家都小小一顆⋯⋯這樣的我，有什麼意義？」
類似的對話成了圓圓生活的全部。直到一位婆婆的出現，徹底改變了她。
這天，婆婆竟然向餐廳老闆要求買下圓圓。年輕老闆笑出來：「這是櫥窗模型。如果想吃，可以進來點一碗真正的芝麻湯圓。」老婆婆說：「我當然看得出來，如果用我老伴自己種的圓糯米來包，做出來的會更好吃呢。」圓圓和老闆都好奇的看著婆婆，異口同聲地說：「那您為什麼非得買一個假的模型湯圓呢？」
婆婆走近櫥窗，溫柔地注視圓圓：「以前，我的老伴每逢元宵節，都會特別替我做一個超大顆的芝麻湯圓討我開心⋯⋯」婆婆的聲音低了下來：「現在他去世了，再也沒有人替我包這種特別大、像櫥窗裡一樣的湯圓了。我想把這個模型買回去做紀念，以後每年元宵節，就能望著它，用心來吃湯圓。」
聽完這番話，老闆深受感動，大方地把圓圓送給她。
正當婆婆準備離開餐廳，老闆叫住她：「這是我特別請師傅做的巨無霸芝麻湯圓，大小就跟您手上的模型一樣。以後每年的元宵節，我都讓師傅做一顆送您。」婆婆望著手裡的模型湯圓，搖搖頭：「年輕人，以後不用麻煩了，我有這顆就夠了。」
離去時，圓圓感到前所未有的滿足。她依依不捨地跟鮮肉湯圓辭別，還學著他的口吻說：「你說得對，做模型湯圓沒什麼不好，既乾淨又不會壞，工作單純輕鬆，只要躺著讓人看，就別具意義，多棒啊！」
因為她是一顆空心的巨無霸模型湯圓，外型和真正可吃的湯圓差很多，又常聽到客人抱怨她在櫥窗很大、送上桌卻變小，讓她覺得自己沒有價值。 婆婆想把圓圓帶回家作紀念，因為她已過世的老伴以前每年元宵都會特別做超大顆芝麻湯圓給她吃，圓圓喚起了她珍貴的回憶與思念。 故事說明模型湯圓雖然不能吃，卻能承載期待、回憶與情感；只要對某個人有特殊意義，它就不只是展示品，而是一種溫柔而重要的存在。
精華 FAQ
因為她是一顆空心的巨無霸模型湯圓，外型和真正可吃的湯圓差很多，又常聽到客人抱怨她在櫥窗很大、送上桌卻變小，讓她覺得自己沒有價值。
婆婆想把圓圓帶回家作紀念，因為她已過世的老伴以前每年元宵都會特別做超大顆芝麻湯圓給她吃，圓圓喚起了她珍貴的回憶與思念。
故事說明模型湯圓雖然不能吃，卻能承載期待、回憶與情感；只要對某個人有特殊意義，它就不只是展示品，而是一種溫柔而重要的存在。
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