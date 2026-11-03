AI摘要 文章摘要整理： 巨無霸模型湯圓圓圓原本自卑不已，直到一位懷念亡夫的婆婆想買下她作紀念，讓她明白自己也能成為承載回憶與情感的存在。

圓圓是一顆巨無霸湯圓。說她是巨無霸，一點也不過分。同樣的碗，別的湯圓可以三、四顆依偎在一起，可圓圓一個就占滿整張碗，連最糖水都容不下。

對於自己的存在，圓圓心裡充滿疑惑。除了莫名其妙是個空心的假身分外，她最介意的，是常聽到客人抱怨：「櫥窗的湯圓那麼大一顆，送到桌上卻那麼小？根本是詐騙 ！」

圓圓不懂客人們在氣什麼，也不懂自己為何那麼巨大，只能孤零零地被擺在高高的櫥窗裡，像個局外人。

總之，這一切都跟別人不一樣，讓她每天的心情都糟透了。「我活在世界上到底是為了什麼？」圓圓以身為模型湯圓為恥，怎麼也想不通，旁邊的「鮮肉湯圓」為什麼能天天笑得那麼開心。

「做一個模型湯圓有什麼不好？」鮮肉湯圓開導她：「我們乾淨又不會壞，什麼事都不用做，只要安安穩穩躺在碗裡讓大家欣賞，多棒！」圓圓捏著肥肥的肚子：「可是為什麼我長得這麼怪？大家都小小一顆⋯⋯這樣的我，有什麼意義？」

類似的對話成了圓圓生活的全部。直到一位婆婆的出現，徹底改變了她。

這天，婆婆竟然向餐廳老闆要求買下圓圓。年輕老闆笑出來：「這是櫥窗模型。如果想吃，可以進來點一碗真正的芝麻湯圓。」老婆婆說：「我當然看得出來，如果用我老伴自己種的圓糯米來包，做出來的會更好吃呢。」圓圓和老闆都好奇的看著婆婆，異口同聲地說：「那您為什麼非得買一個假的模型湯圓呢？」

婆婆走近櫥窗，溫柔地注視圓圓：「以前，我的老伴每逢元宵節，都會特別替我做一個超大顆的芝麻湯圓討我開心⋯⋯」婆婆的聲音低了下來：「現在他去世了，再也沒有人替我包這種特別大、像櫥窗裡一樣的湯圓了。我想把這個模型買回去做紀念，以後每年元宵節，就能望著它，用心來吃湯圓。」

聽完這番話，老闆深受感動，大方地把圓圓送給她。

正當婆婆準備離開餐廳，老闆叫住她：「這是我特別請師傅做的巨無霸芝麻湯圓，大小就跟您手上的模型一樣。以後每年的元宵節，我都讓師傅做一顆送您。」婆婆望著手裡的模型湯圓，搖搖頭：「年輕人，以後不用麻煩了，我有這顆就夠了。」

離去時，圓圓感到前所未有的滿足。她依依不捨地跟鮮肉湯圓辭別，還學著他的口吻說：「你說得對，做模型湯圓沒什麼不好，既乾淨又不會壞，工作單純輕鬆，只要躺著讓人看，就別具意義，多棒啊！」