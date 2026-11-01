AI摘要 文章摘要整理： 這篇文章描述學生在樂高課中設計能推飛盤進球門的機器人，並透過馬達、感測器與積分系統，挑戰在比賽中先取得5分。

我很期待這堂樂高課，因為這堂樂高課讓我們可以建造一個機器人，那個機器人會把一個飛盤打進球門。

有一個人叫伊莎貝拉，她想參加一個機器人比賽。伊莎貝拉想要贏得比賽，那個比賽是先得到五分就贏，莎貝伊拉要建造一個機器人幫她打中目標。

莎貝伊拉的機器人會有一個馬達，馬達會讓機器人打飛盤進球門。她設計的積分系統是：紅色一分、綠色兩分、藍色三分、粉紅色四分、黃色五分。此外，也要加上一個樂高守門員擋住那個球門。

我希望我們的程式是對的，我也希望那個飛盤會進球門裡。我的目標是要幫我自己學會寫程式，我希望我們會成功。

黃亦雅（加州 ，學園雙語學校）

今天是我們的第三堂樂高課，我覺得這堂樂高課會更好玩。我們之前已經做過大巴士和機器人，非常有趣，所以我覺得今天也會很好玩！

做「打中目標」的時候，我和朋友要加上一個力傳感器跟第二個圓盤，增加遊戲樂趣。也會使用樂高積木建造積分系統，和用樂高人作為守門員或需要躲避的障礙物。我們覺得我們會做得更好！

首先，我們會為機器人寫程式，讓它的手腳能動，這樣就可以推飛盤。然後我們要建造一個大球門，讓機器人把飛盤推進去。所以首先，我們要用馬達讓機器人移動手和腳，然後用感應器找到飛盤，加上程式，就可以推進球門。

我覺得整個設計很簡單，應該可以做得很快。雖然還不確定我們會不會成功，但是我相信，如果做得很認真，我們就會成功。

我希望我們的機器人可以打中目標，完全按照我們的計畫進行。