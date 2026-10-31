AI摘要 文章摘要整理： 文章透過加州天氣轉涼、樹葉變色與節慶佈置，描寫作者在日常生活中感受到秋天到來，也呈現中秋思鄉與晚秋收成的季節意象。

在加州 ，夏天通常會很熱，會一直熱到十月。不過現在天氣慢慢變涼了，我開始每天早上帶一件夾克去上學，而且也要穿長褲，不能穿短褲了。

去學校的路上，我看到很多新的變化。樹上的葉子漸漸變成了橘色，飄落在路邊，我想這就是「一葉知秋」的意思。

在秋季，太陽會躲在雲後面，讓我覺得現在陰陰的天氣很舒服。我每天早上走去學校的時候，都覺得很期待，因為接近萬聖節 了，很多人家外面佈置得很有意思，有的很可愛，有的很可怕，這些裝飾有巫婆、怪獸、鬼怪還有殭屍等等。

天氣的變化和看到的這些佈置，就會讓我感覺到，秋天是真的來了。

彭昭憲（加州，富樂頓中文學校）

按照中國人的傳統觀念，秋季分為初秋、中秋 和晚秋。

初秋早晚會涼涼的，有句話說「一場秋雨一場寒」，秋天慢慢地來了。

中秋不冷不熱，是一年當中最好的氣溫，天上的月色也是最美的時候。這當中有中秋節。中秋節因為月亮最圓、氣溫又好，讓出門在外的人會想到家鄉。「明月寄相思」、「千里共嬋娟」，這些都是把思念放在了詩句當中。

每到中秋節，奶奶都說美國的月亮比台灣的月亮還大還圓，我想她是思念遠在台灣的家人了。

到了晚秋，氣溫慢慢地下降，農夫在稻田裡忙著收穫，樹上的葉子慢慢地變黃落下，大地開始走向冬天。

石可丞（加州，富樂頓中文學校）

秋天的景色是樹葉緩緩地從樹上飄下來，像蝴蝶一樣在空中飛，整個大地變成紅色、橘色和黃色。秋天的聲音是在森林裡走路時，聽到小鳥飛過來唱歌，還有公園裡輕輕吹過的風聲。秋天的味道是肉桂香和南瓜香，家裡餐桌上的金黃色的烤火雞，酸甜蔓越莓醬和南瓜派！秋天像一幅美麗的圖畫，我喜歡秋天，很有特色，讓人感覺到平靜與幸福。這個季節走出家門，秋高氣爽。許多人的家門口擺放著南瓜燈和可愛的稻草人，我才發現秋天是真的到了！