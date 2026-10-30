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最棒的萬聖節

​​​李金德（加州）
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AI摘要

文章摘要整理：

文章描寫作者期待萬聖節，從充氣服裝談到節日由來，並介紹今年課堂將進行故事、鬼屋、機器人與3D列印等有趣專題。

萬聖節快到了！你們萬聖節要穿什麼服裝呢？我目前考慮的其中一種服裝是「充氣服裝」，它們充氣後超級大，看起來超酷！但是穿著它們可能很難走路，而且如果不小心弄壞充氣的管子，我的服裝就會瞬間洩氣、扁掉了⋯⋯想像一下，你穿著一套巨大的恐龍服裝到處走，結果突然變成了一隻小小的恐龍，那一定很滑稽。

那麼，你們知道為什麼要慶祝萬聖節嗎？其實，萬聖節有很悠久的歷史。幾百年前，有些地方的人相信，靈魂可能會來到活人的世界。人們會變裝、穿上服裝來保護自己免受靈魂的影響。隨著時間過去，萬聖節逐漸變成了一個有裝扮、南瓜和「不給糖就搗蛋」活動的節日。

而今年的萬聖節，將會是我有史以來最棒的一次！因為我有一位不一樣的老師，我們有超級多精采的專題活動要做。

首先，我們要寫一個關於機器人和鬼屋的故事。接著，我們要建造鬼屋、幫機器人編寫程式，然後把我們的故事拍成影片。聽起來就像是我們要拍一部屬於自己的萬聖節電影！

此外，我們還要製作一個身上貼滿數學算式的木乃伊。我們要把數學題目寫在上面，用奇異筆描出來，然後把它剪下來，最後把它掛起來。

我們還要畫一張自己的畫像，風格要受到《聖誕夜驚魂》和提姆波頓的啓發。畫出來一定會又詭異又酷！不僅如此，我們甚至還要做一個 3D 列印專題。

一想到這些，真的讓我好興奮，我已經等不及要迎接萬聖節了！

精華 FAQ

  • 作者目前考慮穿充氣服裝，因為充氣後會變得非常巨大，看起來特別吸睛又酷炫。不過這種服裝也有缺點，像是走路不太方便，而且管子若受損就會立刻洩氣。

  • 文章指出，幾百年前有些地方的人相信靈魂會來到活人的世界，因此人們會變裝、穿上服裝來保護自己。後來這些習俗逐漸演變，形成今天的萬聖節。

  • 今年課堂將安排多項萬聖節專題，包括寫機器人和鬼屋故事、建造鬼屋、替機器人編程、把故事拍成影片，還有製作數學木乃伊、畫受提姆波頓啟發的自畫像，以及3D列印專題。

萬聖節 恐龍

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