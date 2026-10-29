AI摘要 文章摘要整理： 作者回顧自己學中文7年的經歷，從最初的興奮到疫情後的挫折，再因中國旅遊與寫作成就體會學中文的價值，決定持續努力。

我學習中文七年了，對我來說，學習中文的過程雖然艱辛，但我覺得還是很值得。

記得我從六歲開始讀一年級，每個星期六都去中文學校上課。因為我家離學校所在的地方很遠，所以我每個星期六早上都要和爸爸媽媽一起坐火車到唐人街中文學校上課。

我對中文課的第一印象還不錯，老師會在我們小測驗考得好、上課認真聽講的時候，送我們糖果或鑰匙圈作為獎勵，所以我當時一到周末就特別興奮和期待去上中文課。後來疫情 發展嚴重，我們只能在家上網課了。慢慢地，我覺得學習中文愈來愈複雜，還要背古詩、課文和成語故事，詩中的生字比較難理解，作文要寫得更長，詞彙量也需要更多，要花更長的時間來做作業。而且英文學校的作業也愈來愈多，周末都沒有時間休息，這讓我非常沮喪。我開始沒有那麼喜歡上中文課了，我很羨慕我的朋友在周末的時候可以看電影、玩遊戲、參加生日派對，而我周末卻要去上中文課，還要做中文作業。

後來，我漸漸地明白了學習中文的重要性。有一年暑假，我和家人去中國旅遊度假。到了中國後，我發現自己能與親戚和小朋友用中文交談，去餐館吃飯時即使菜單上沒有英文翻譯，我也能看懂很多中文字，我的想法發生了改變，我開始了解了多學一種語言的意義。直到現在，我的作文經常刊登在報紙上，甚至還

能掙點零用錢，還能拿到一些證書，這些證書對申請好學校很有幫助。我明白了，與其糾結於繁重的課業，不如堅持下去，因為最終還是會有很大的收穫，所以我一直堅持下來。

現在，我能閱讀很多中文故事和成語故事。我了解了很多中國文化和傳統節日，例如端午節、春節、中秋節的由來等等。所以我要繼續努力學習中文，了解更多的中國文化。