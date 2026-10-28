浣熊找母雞／《雞舍裡的故事》系列之六

AI摘要 文章摘要整理： 兩隻浣熊在老闆帶領下到雞舍向母雞賠罪，眾人以食物和玩笑緩和衝突，最終化解怨氣並恢復雞舍秩序。

兩隻浣熊哭著上門討飯，老闆嘆了口氣。「你們一哭，我就心軟了。好吧，吃了我的飯，明天去雞舍賠罪，我也去。」

第二天，門前栽柳樹的那家熱鬧了。七隻浣熊齊齊站著，帶頭的是小飯店老闆。

鄰居們要報警，老闆攔住：「他們是來賠罪的。

母雞們見了兩個仇敵，撲上去就狠狠啄。大黑狗找個機會叮囑大黃狗：「專門打架的狗不是好狗。」他轉頭責問老闆：「為什麼來了七個浣熊？」老闆說：「闖禍的兩個膽小鬼，拉了五個朋友來壯膽。」「不管你的事，站一邊去！」大黃狗大聲吼叫，「誰稀罕賠罪？還不乖乖鑽進鐵籠子！」

大黑熊聽了，頓時樂了：「關進鐵籠子，好啊！我也是關在鐵籠子的。動物園裡的鐵籠子可大得多，跟我去動物園吧！」鄰居們笑彎了腰。

哈巴狗推了推大黑熊：「嚴肅點，小心飼養員把你關進小籠子！」大黑熊說：「我也納悶，一口氣撂倒眼前七個浣熊，飼養員准饒不了我！」「你學著我說話，飼養員就不怪你了。」哈巴狗說道。

他走出一步，大聲喊：「兩個膽小鬼的五個朋友都是啞巴嗎？」一個瘦個子站出來，將提著的老式飯盒遞給哈巴狗：「區區薄禮，不成敬意！」大黃狗吼了一聲：「誰知道哪裡偷來的？快收回去！」哈巴狗回他一句：「你沒有證據亂說，就是污蔑！」

瘦個子說：「飯盒裡的飯菜和點心，是老闆為你們做的。就是沒有大黑熊的份，因為他的飯量太大。」鄰居們又是一陣哄笑。

大黑熊記著哈巴狗的吩咐，咧著嘴說：「我喜歡吃糖，給我幾顆糖，就滿足了！」有幾個鄰居掏出糖果，塞給了他。現場的氣氛頓時緩和下來。趁這個機會，兩個膽小鬼走到母雞們面前賠禮道歉。

這時，雞舍裡慢慢走出了被浣熊咬傷的兩隻母雞和病癒的張大媽。場上一片歡笑。

十九隻母雞、三隻狗和張大媽一起分享老闆送來的飯菜和點心，大黑熊含著糖果，所有的恨意和怨氣，甩到了九霄雲外！

後來，母雞和浣熊沒有成為朋友，大黃狗和大黑狗繼續護衛雞舍。

哈巴狗仍然雲遊四方。（系列完）