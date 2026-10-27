AI摘要 文章摘要整理： 父子在最喜愛的Dipsea Trail健行時，因一條橫躺山路中央的小蛇而停步等待，並在其他登山者協助下讓路，最後順利返程並吃到冰淇淋。

我和爸爸一起去走了Dipsea Trail，那是我們最喜歡的爬山路線——有山、有海，中間還有一段有趣的林間木梯，我們每年都要來走一次。

我們上午十一點從海邊小鎮出發，向山上走去，爬了大約一個半小時。到了山頂，我們稍做休息，然後從另一條小路下山。一路上，我們看到了被淺黃色的草覆蓋的山坡，還有遠處深藍色的大海。微風輕輕吹過，讓人心曠神怡。

我和爸爸有說有笑地走進一片小樹林，這裡的路很窄，我緊緊跟在爸爸後面。突然，我看見前面的路上，在棕色的樹根和亂石之間，好像有什麼東西在動。我輕輕拉住爸爸，悄悄地說：「快看！那裡有一條蛇！」我們倆都愣住了，不敢再往前。

那條蛇大約有一米長，頭小小的，身上的鱗片間有一道像綢帶一樣的花紋，在陽光下閃閃發亮。牠懶洋洋地橫躺在小路中央，我們根本沒有辦法繞過去。

「怎麼辦呢？」我問爸爸。爸爸說：「不用怕，我們先等一下，不要驚動牠。待會後面或對面有人來的時候，我們得提醒他們。」

等了一會兒，蛇還是一動不動。這時，對面來了兩位登山者，爸爸連忙打手勢讓他們停下來。見他們有些疑惑，我趕緊解釋：「這裡有一條蛇！」由於山路的角度，從他們那邊看，小蛇完全被石頭擋住了。他們終於明白了，也只好停下來等待。

幾分鐘過去了，蛇還是沒有動。這時，我們身後又來了兩位登山者。聽完爸爸的解釋，其中一位在路邊找到一根樹枝，想試著把小蛇趕走。正當他慢慢靠近時，小蛇終於動了，順著樹根慢慢向山坡下爬去。對面的阿姨連忙說：「別去打擾牠了，讓牠慢慢來。」

終於，小蛇鑽進草叢裡不見了。我們都鬆了一口氣，總算可以繼續走了！

後面的路一切順利。回到小鎮時，我迫不及待地買了一個冰淇淋。走完八英里，又經歷了這場小蛇插曲之後，冰淇淋吃起來格外香甜！