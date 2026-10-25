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萬聖節

高聿凱（加州，學園雙語學校）
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AI摘要

文章摘要整理：

文章介紹萬聖節的傳說起源、裝扮成鬼怪避邪的習俗，以及孩子們參加不給糖就搗蛋活動、收集糖果並分享的快樂經驗。

蘇格蘭人和愛爾蘭人最害怕每年的十月三十一日的晚上，因為死神薩溫會去找人來做替死鬼。為了不讓死神找到他們，蘇格蘭人和愛爾蘭人會戴上面具和發出可怕的聲音，所以死神就不知道他們是人。

天開始亮了，死神找不到替死鬼就走了。從此之後，人們在每年的十月三十一日打扮成不同的鬼出來，以免被死神找到，後來這一天從薩溫節變成萬聖節

萬聖節其實是一個令人害怕的節日。人們會打扮不同的鬼怪東西，比如巫婆、科學怪人，和不同的鬼。打扮好以後，就可以去別人的門口說：「不給糖就搗蛋！」

在今年萬聖節，我會打扮成Jerry Rice，他是一個很有名的美式足球員。我喜歡在萬聖節打扮好，參加「不給糖，就搗蛋」的活動，可以拿到好多好多糖，非常好玩。

廖祖琳（加州，學園雙語學校）

在萬聖節，我和家人會穿上特別的衣服，參加「不給糖就搗蛋」的活動。我和妹妹特別喜歡萬聖節，因為我們可以吃很多糖果。可是我們不可以吃太多，不然牙齒會痛。

我問奶奶萬聖節是怎麼來的？奶奶說，以前在愛爾蘭的十月三十一日當天，幽靈會來到人間，所以人們會穿上可怕的衣服和發出可怕的聲音嚇走他們。

每年萬聖節，奶奶、妹妹和我會去「不給糖就搗蛋」的活動。我們會一家又一家去敲門，說「不給糖就搗蛋」，然後他們會給我們糖果。傳說以前人們不是給糖，他們會給麵包和蛋糕，但是後來就變成給糖，所以孩子們最喜歡萬聖節。

每一次我們參加「不給糖就搗蛋」都會拿到很多很多糖果，我們會挑一些留下來，剩下的爸爸媽媽會送人或捐出去。

這就是我們最愛的萬聖節。

精華 FAQ

  • 萬聖節最早和蘇格蘭、愛爾蘭的薩溫節有關。相傳十月31日夜晚死神會找替死鬼，因此人們戴面具、裝可怕聲音來躲避，後來逐漸演變成今天的萬聖節。

  • 人們會穿上巫婆、科學怪人等鬼怪裝扮，拿著不同造型參加活動，並到鄰居家敲門說「不給糖就搗蛋」，藉此拿到糖果，營造熱鬧又有點驚嚇的節日氣氛。

  • 她和奶奶、妹妹會一起去不給糖就搗蛋，沿路敲門拿糖果，再挑一些留下，其餘交給爸爸媽媽送人或捐出。她喜歡萬聖節，因為可以打扮、玩活動，還能吃到很多糖。

萬聖節

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