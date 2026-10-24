AI摘要 文章摘要整理： 這場故事分享活動讓作者透過文化、歷史與移民議題，深入理解家族背景與長輩犧牲，並從互動學習中獲得啟發。

參加這次故事分享活動，對我來說是一次非常有收穫的經歷，因為它讓我了解了關於身邊人的文化傳承和歷史背景的故事。

剛開始參加這個活動時，我並不完全確定會經歷什麼，但最後我學到了許多寶貴的人生道理。總的來說，我非常享受這段經歷，也會推薦給那些想了解自己的過去，以及想知道長輩們為了讓我們擁有今天的生活而做出過哪些犧牲的人。

在活動中，我學習了許多關於亞洲文化，尤其是中國文化的知識，例如不同地區的特色菜餚、傳統習俗和文化活動等。我們還進行了很多類似破冰遊戲的小活動，這些活動幫助我認識了其他人，也讓我整體上感覺更加輕鬆自在。除此之外，還有許多動手實踐的小活動，比如按照時間順序排列歷史事件、繪畫等，同時我們也需要對所學到的內容進行思考和總結，包括口頭分享和書面表達。

對我來說，最有意義的部分是關於移民 的討論。這讓我意識到，我們的父母和祖父母為了讓我們能夠來到這裡，經歷了多少困難，也做出了多少犧牲。他們離開原本熟悉的生活，選擇一個充滿未知的新生活，這是一件非常冒險的事情，但最終也證明是值得的。

通過學習這些歷史，我也了解到一些曾經對特定族裔實施嚴格限制的聯邦法案，這讓我感到很難過。看到這些規定後來被取消是一件令人欣慰的事情，但直到今天，仍然存在一些規模較小的相關法律或規定，對人們形成一定的限制。

總而言之，參加這次故事分享活動，對我來說是一次開闊眼界的經歷。這個活動讓我接觸到許多平時不會聽到的故事，也幫助我更加深入地了解不同文化，以及文化和歷史對我們的影響。