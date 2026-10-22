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世界杯擴軍，誰來埋單？

凌柏杰（紐約）
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AI摘要

文章摘要整理：

文章反對世界盃擴軍至64隊，認為這將加重球員傷病、拉低比賽品質，並帶來更高碳排、建設風險與商業剝削。

當國際足聯提議世界盃球隊增加到六十四支時，全球足球界爆發了激烈爭論。雖然這樣能讓更多從未參加過世界盃的球隊加入比賽，但這一改變所帶來的負面影響更大。

二零二六年四月，巴塞隆納隊的球星亞馬爾在踢進球後突然倒地，雙手緊抱大腿後側，而他受傷的最主要原因是過度運動。如果國際足聯真的將參賽隊伍增加，類似的傷病情況恐會大大增加。

隨著足球運動的發展，對足球運動員的要求愈來愈高，這導致足球員的腿傷頻發。根據記錄，近二十五年來，腿傷的發生率每年增長百分之四。國際足聯今年把參賽球隊從三十二隊增加到四十八隊，並將比賽場次從六十四場增加到一百零四場，這已將大多數運動員的身體推向了極限。

除了給運動員帶來身體負擔，增加參賽球隊還會降低比賽品質，因為會有更多強弱懸殊或弱弱對決的場次。並且，新增球隊不太可能有爭冠實力，國際足聯的方案實質上是對低質量比賽收取高額費用，這種做法帶有明顯的剝削意味。

更多的比賽還會加劇環境污染。據估計，二零二六年世界盃產生的溫室氣體排放量是上一屆的兩倍多。如果允許國際足聯擴增世界盃參賽隊伍，碳排量將呈指數級增長。國際足聯為了獲得更多利潤，就讓地球承受如此沉重的負擔，值得嗎？

此外，比賽場次增加，就需要更多體育場館。如果主辦國缺少現成場館，後果可能會更加嚴重。在卡達籌備世界盃的十年間，該國不得不新建體育場、交通設施，以及一座全新的機場。而在建設過程中，有多達六千五百名工人喪生。如果國際足聯進一步增加參賽球隊數量，可能會危及更多人的生命安全。

票務平台數據顯示，二零二二年至二零二六年間，世界盃門票價格大幅升高，這表現了國際足聯以營利為主的目的。進一步的增加球隊會使世界盃變質：它將不再是展現球隊實力的盛會，而變為國際足聯的營利工具。

我認為，世界盃增加球隊帶來的負面影響，遠超其可能的正面效應。為了更好地維護足球運動，國際足聯必須停止將這項賽事作為營利工具 ，而應尊重並守護這項運動及運動員。

精華 FAQ

  • 作者認為擴軍雖能讓更多國家參賽，但代價更大，包括球員過勞受傷、比賽品質下降、環境負擔加重，以及國際足聯以盈利優先的問題。

  • 文章指出，更多場次與更密集賽程會把球員推向極限，增加腿傷與過度運動傷害。近25年腿傷發生率每年增長4%，擴軍恐使情況更嚴重。

  • 內文提到，擴軍會造成更多強弱懸殊比賽、提高門票與商業化程度，並增加碳排與場館建設風險；卡達辦賽期間的高死亡工人案例被用來警示。

世界盃 亞馬爾

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