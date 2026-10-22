我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

程式語言PHP重大資安漏洞 引發全球關站潮 重點一次看

烏克蘭保住75%國土就停戰？澤倫斯基鬆口：願凍結現有戰線

耄耋

錚錚（加州）
聽新聞
test
0:00 /0:00

口胃消失到老年

昔日美味惜思念

酸辣苦甜淡無味

只求食物能下嚥

盼保康健渴望求

維持體重保肌肉

一定要吃免餓死

好好吞嚥才有救

上一則

舊金山就是那個地方

延伸閱讀

年長者食慾減退 8原因恐得了這個病

年長者食慾減退 8原因恐得了這個病
不想運動也有望瘦肚子 9飲食習慣擊退內臟脂肪

不想運動也有望瘦肚子 9飲食習慣擊退內臟脂肪
喉嚨一直「有痰咳不出」 醫揭5原因：愈清喉嚨恐愈不舒服

喉嚨一直「有痰咳不出」 醫揭5原因：愈清喉嚨恐愈不舒服
不是想吃就吃 「直覺飲食」有3原則

不是想吃就吃 「直覺飲食」有3原則

熱門新聞

我失去的幸福

2026-10-16 02:00

千分之一的奇蹟

2026-10-18 02:00
作者在萬聖節打扮成《綠野仙蹤》錫樵夫，背後是已婚研究生宿舍。（圖／作者善強提供）

克難住宿生

2026-10-19 02:00
在法蘭克福書展上展示了一張祝賀加拿大作家安妮・卡森(Anne Carson)獲得2026年諾貝爾文學獎的海報。歐新社

旗下14位諾貝爾文學獎得主 獨立出版社怎麼辦到？

2026-10-14 11:44

阿拉斯加郵輪之旅

2026-10-18 02:00

那個叫我回家吃飯的人

2026-10-15 02:00

超人氣

更多 >
砸230多萬買黃金保退休 南加老夫妻：養老錢慘虧

砸230多萬買黃金保退休 南加老夫妻：養老錢慘虧
陸生PO文「小小賴清德拿下」遭移民署驅逐 國台辦回應了

陸生PO文「小小賴清德拿下」遭移民署驅逐 國台辦回應了
「不要講出去」華裔長者退出日照中心 竟領到1.4萬元

「不要講出去」華裔長者退出日照中心 竟領到1.4萬元
國防部令切斷與中國關係 部分大學拒絕：不涉敏感 保留聯繫

國防部令切斷與中國關係 部分大學拒絕：不涉敏感 保留聯繫
神探李昌鈺追思安葬儀式 23日在江蘇揚州舉行

神探李昌鈺追思安葬儀式 23日在江蘇揚州舉行