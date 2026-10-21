哈巴狗找浣熊／《雞舍裡的故事》系列之五

AI摘要 文章摘要整理： 哈巴狗向老闆訴苦，說自己在雞舍受委屈，並透露母雞為防浣熊入侵已請狗與黑熊坐鎮；他隨後找到餓壞的浣熊，勸其先吃飯再決定去賠罪。

哈巴狗一走進小飯店，老闆就問：「那一天，你們三隻狗怎麼和母雞們走在一起？我好心給你肉骨頭，你怎麼不要？」哈巴狗聽了，一肚子怨氣總算有了發洩處。「別提了，這幾天我住在雞舍，蘆花雞見我個子小，硬給我吃雞飯。要不是三黃雞護著，我早被趕出去了。大黃狗和大黑狗天天啃肉骨頭，他們是母雞們請去殺浣熊的，因為浣熊咬傷了兩隻母雞。」

聽到這裡，老闆立即打斷哈巴狗的話：「怎麼回事？浣熊咬傷母雞就要被殺死？」哈巴狗說：「就是嘛，我也是這麼想的。我那天自告奮勇，願意當啦啦隊長，才進了雞舍。如今，蘆花雞說我這個啦啦隊長，哪裡是為母雞助威，分明是為浣熊唱啦啦歌！」

哈巴狗一邊啃肉骨頭，一邊說：「兩個大鐵籠子搬進了雞舍，大黑熊被請來坐鎮，浣熊即使來了七、八個，也有去無回！我只得去找兩隻浣熊，警告他們，千萬別去雞舍。」老闆一頭霧水：「你沒見過他們，去哪裡找？」哈巴狗笑了：「他們住在橋下的一個洞裡。有一次，我偷聽到他們說，要再去柳樹下那家偷雞。附近只有我們住的這家門前栽著柳樹。」

他出門時，叮囑老闆：「浣熊實在找不到吃的，你就賞口飯吧。」老闆撓撓頭，哈巴狗說：「不用花錢，麵包邊、蔬菜碎料和有點碰傷的水果就行。」

哈巴狗來到橋下的洞裡，見到兩隻浣熊，他倆的肚子里咕嚕咕嚕叫著，顯然餓壞了。

哈巴狗說：「我有好消息，也有壞消息。好消息是，實在找不到吃的，就去圖書館旁邊的小飯店討一口飯。壞消息是柳樹下那家有兩個大鐵籠、兩隻大狗和動物園的大黑熊等著你們。」矮個子說：「我們咬傷了那家兩隻母雞，第二天又去，聽見裡邊有兩隻狗在叫，就不敢進去了。」

哈巴狗心想：「我和大黑狗是第三天去的。那天準是大黃狗為了壯膽，憋著氣裝出兩種聲音。」

哈巴狗說：「你們面前有兩條路，一條是去森林過日子，一條是去柳樹下那家賠禮道歉，等待處罰。」兩隻浣熊捂著肚子說：「先去小飯店，餓得實在不行了！」（待續）