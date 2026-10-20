AI摘要 文章摘要整理： 作者升上中學後加入樂隊，經比較長笛與單簧管後選擇長笛，並在媽媽陪伴下持續練習，逐漸學會多首曲子。

今年我開始上中學了。中學裡有一門選修課叫「樂隊」，學生可以根據自己的興趣選擇一種樂器學習。

小學五年級參觀中學時，我第一次看到樂隊裡的各種樂器，其中最吸引我的是長笛。因為長笛吹出來的聲音很好聽，而且可以演奏主旋律，再加上它便於攜帶，所以我早早就下定決心要學習長笛。

進入中學參加樂隊後，在正式分配樂器的前幾天，樂器店來了工作人員為我們示範演奏不同樂器。當天示範的樂器有：長笛、單簧管、小號和長號。

我們每個人可以試吹兩種樂器，我選擇了長笛和單簧管。我覺得單簧管最大的缺點就是太難組裝了，它由七個部分組成，而長笛只有三個部分，只要簡單地插在一起就行。

第一次試吹長笛後，我更喜歡它了。我原來以為吹長笛只需要簡單地吹氣，沒想到裡面還有很多吹奏技巧。在工作人員的指導下，我竟然吹出了一個很好聽的「鳥叫」聲。

單簧管就完全不同了。它是竪著吹的，需要用嘴唇包住笛頭，再把氣吹進去。我試著吹了好幾次，卻根本沒有發出聲音。工作人員讓我使勁吹，我把臉都吹紅了，最後才勉強吹出一點像鴨子叫的聲音。相比之下，我當然更喜歡長笛，於是最終選擇了它。

從學校領到長笛以後，我非常開心。一上媽媽的車，我就迫不及待地打開盒子，把長笛拿出來吹給媽媽聽。剛開始，我吹了好幾聲都沒有吹響，媽媽忍不住笑了。等我終於吹出聲音時，我特別激動，媽媽也高興地為我鼓掌。

現在，只要一有時間，我就會練習吹長笛。無論是去觀看弟弟的足球比賽，還是和家人一起去公園，我都會帶上長笛。有時候，媽媽還會吹口琴給我伴奏，我們一起演奏樂曲。

我甚至根據樂隊老師給的樂譜，學會了吹貝多芬的《歡樂頌》。媽媽還幫我印了幾十個音符的指法，讓我練習。我很快又學會了《小星星》等曲子，媽媽也常常吹口琴和我一起合奏。

媽媽說我的進步很快。我也相信，只要繼續努力練習，我很快就能吹奏更加複雜、更加好聽的曲子！