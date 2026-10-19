AI摘要 文章摘要整理： 阿提米絲計畫延續阿波羅之後的登月目標，透過SLS與獵戶座推動重返月球、建立基地，並為未來火星任務鋪路。

一九六零年代，美國太空總署（NASA ）開展「阿波羅計畫」，主要目標是要載人登陸月球，並讓美國在冷戰期間的太空競賽中領先。然而，自從阿波羅十七號濺落太平洋後，人類便再也沒有踏上月球表面。將近五十年後，當時的NASA署長宣布啟動「阿提米絲（Artemis）計畫」，打算讓人類返回月球，並在其上建造基地，為未來的火星任務鋪路。

NASA載人重返月球的計畫在兩千年代就開始規畫，當初取名為「星座計畫」，目的是要在二零二零年再次讓人類重返月球。然而，此計畫在僅僅一次測試後就被取消。二零一七年，美國總統川普 重啟人類返回月球的計畫，並於二零一九年宣布計畫名稱為「阿提米絲」。阿提米絲是希臘神話中的月亮女神，也是太陽神阿波羅的雙胞胎姊姊。「阿波羅」是首次將太空人 帶上月球的計畫，因此NASA將第二個月球計畫命名「阿提米絲」。

阿提米絲計畫全面使用NASA的太空發射系統（SLS）。位於火箭頂端的獵戶座（Orion）太空船是由各國的公司合作組成的太空艙和生存系統，負責安全的乘載組員抵達月球且返回地球。二零二二年底發射的阿提米絲一號無人駕駛，目的是要測試SLS的性能並模擬人體在太空艙的經歷。阿提米絲一號在二零二三年成功完成任務，允許阿提米絲計畫持續推進。

阿提米絲二號是計畫中第一個載人的任務，將四位太空人帶進月球軌道。阿提米絲二號的成員以來自NASA的指揮官懷斯曼、飛行員格洛弗、任務專家科赫與來自加拿大太空總署的任務專家漢森所組成。二零二六年四月，阿提米絲二號發射升空，而獵戶座太空船於九天後安全濺落太平洋，帶世人更趨近再次登月的目標。

現在，阿提米絲三號的成員正準備於二零二七年進行近地軌道航程，測試未來登月所需的關鍵系統。阿提米絲四號與之後的任務皆會登陸月球，逐步建設月球基地，為未來的火星任務奠定基礎。阿提米絲計畫不但即將帶領人類回到月球，也將推動人類繼續深入探索太空，挑戰極限。