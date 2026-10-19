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2026-10-19 02:00 ET
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滿臉鬍渣老粗相
悶不吭聲是招牌
兩個師兄吵架了
我抓腦袋沒辦法
人家說我隱形人
我不急著多辯解
肩上行李重如山
默默走在最後頭
有我護衛不怕遠
完成任務無怨言
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鹹麵團
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