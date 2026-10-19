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鹹麵團

​​​成讓（俄勒岡州，春和學園）
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AI摘要

文章摘要整理：

作者在學校以鹹麵團製作俄勒岡州地圖，從準備材料到塑形上色都充滿樂趣，過程中還發生同學誤把糖當鹽的趣事。

上周個星期，我在學校學習地理知識，老師要求我們用鹹麵團做一個俄勒岡州的地圖。聽到這個消息，我們都非常興奮。記得去年我上二年級的時候，我曾經看到三年級的學生放學時，小心翼翼地捧著自己用鹹麵團做的地圖。當時我心裡非常好奇，不知道自己什麼時候也能做一張這樣的地圖。

現在，我終於也可以自己做鹹麵團地圖了！

老師讓我們在家提前準備好麵團，他告訴我們必須用四杯麵粉、兩杯鹽，再加兩杯水做成麵團。我真的不知道為什麼要放那麼多鹽，可能是為了讓地圖模型更容易塑形，也更容易保存吧。反正這些麵團不是用來吃的。

第二天，我帶著自己親手做好的鹹麵團來到了學校。我們開始製作地圖模型時，還發生了一件有趣的事情。

有一位同學忍不住嘗了一下自己的麵團，她很吃驚，因為她發現自己的麵團並不是想像中的鹹味，反而是甜的！她又嘗了一下別的同學的麵團，這才明白，原來她在家裡做麵團的時候，把糖當成了鹽放了進去，所以，她做的不是鹹鹹的「鹽麵團」，而是一個甜甜的「糖麵團」。

我們開心地做著地圖模型。我把山捏得大大的，而有一位同學卻把山做得小小的，要仔細看才能看見那些山。

做完地圖模型以後，我們還給它們塗上了顏色。塗完顏色以後，地圖看起來就更像真的地圖了。

我很喜歡用鹹麵團做地圖，因為捏麵團的感覺太舒服了。我們都很喜歡捏那些山，我還特別喜歡給山塗顏色，因為我本來就很喜歡畫畫和塗顏色。

這次做鹹麵團地圖，不僅讓我學到了地理知識，還讓我發現，原來學習也可以這麼有趣！

精華 FAQ

  • 老師要學生們用自己在家先做好的鹹麵團，親手捏出一張俄勒岡州的地圖模型，並在完成後進行上色，藉此學習地理知識。

  • 老師指定的配方是4杯麵粉、2杯鹽，再加2杯水。作者也提到鹽放得多，可能是為了讓麵團較易塑形，也方便保存。

  • 那位同學在家做麵團時，把糖誤當成鹽放進去，所以原本應該是鹹的麵團，最後變成了甜甜的「糖麵團」，引發大家笑聲。

俄勒岡州

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