AI摘要 文章摘要整理： 文章以作者對秋天的喜愛為主軸，描寫涼爽天氣、落葉美景與豐收景象，並提到開學、萬聖節和生活變化。

秋天來了，天氣開始慢慢變涼，夏天的炎熱慢慢消失了。秋天帶來了舒服的天氣，我很喜歡秋天，秋天的景色很美麗。

秋天來了，樹葉開始改變顏色，從原來的綠色慢慢變成黃色、橙色和紅色。有些葉子還是綠色的，有些已經變成了漂亮的金黃色。風一吹，樹葉就從樹上飄下來，落在地上，地上有五顏六色的葉子，看起來像一張漂亮的地毯。

秋天來了，天氣晴朗的時候，天空又藍又高，白雲慢慢地飄著，太陽不像夏天那麼熱。走在路上，我可以聽到樹葉被風吹動的聲音，有時候，我還可以看到小鳥飛過天空。

秋天也是收穫的季節，農田裡有很多成熟的水果和蔬菜，蘋果、南瓜和玉米都長得很好，人們也會買很多秋天的食物。

秋天來了，白天會愈來愈短，晚上愈來愈長，天氣也會一天比一天冷，人們開始穿上外套、長褲和毛衣。

我喜歡秋天，因為秋天很安靜也很美麗，樹葉的顏色讓我覺得很開心。我喜歡在秋天出去散步，看看美麗的樹葉，感受涼爽的風。我覺得秋天是一個特別的季節。

李莎（紐約，人力中心中文學校）

我喜歡秋天，因為它不冷也不熱，秋天的天氣讓人覺得很舒服，剛剛過了炎熱的夏天，寒冷的冬天還沒來。秋天有萬聖節 ，小朋友都出去要糖，我也喜歡去看蘇活區的遊行，熱鬧又歡樂！秋天是開學的季節，這個學期對我來說很繁忙，要準備SAT，面對各種考試，並不輕鬆。秋天也是最美麗的季節，公園裡飄著落葉和落花，農人也開始收穫糧食和穀物。天氣慢慢變涼，我們也要穿長袖和長褲。秋天來了，我喜歡秋天，它讓人舒服，讓人放鬆，讓人快樂。跟夏天說一聲再見，又盼望著雪花片片的冬天，我愛秋天！