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秋天來了

王令江（紐約，人力中心中文學校）
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AI摘要

文章摘要整理：

文章以作者對秋天的喜愛為主軸，描寫涼爽天氣、落葉美景與豐收景象，並提到開學、萬聖節和生活變化。

秋天來了，天氣開始慢慢變涼，夏天的炎熱慢慢消失了。秋天帶來了舒服的天氣，我很喜歡秋天，秋天的景色很美麗。

秋天來了，樹葉開始改變顏色，從原來的綠色慢慢變成黃色、橙色和紅色。有些葉子還是綠色的，有些已經變成了漂亮的金黃色。風一吹，樹葉就從樹上飄下來，落在地上，地上有五顏六色的葉子，看起來像一張漂亮的地毯。

秋天來了，天氣晴朗的時候，天空又藍又高，白雲慢慢地飄著，太陽不像夏天那麼熱。走在路上，我可以聽到樹葉被風吹動的聲音，有時候，我還可以看到小鳥飛過天空。

秋天也是收穫的季節，農田裡有很多成熟的水果和蔬菜，蘋果、南瓜和玉米都長得很好，人們也會買很多秋天的食物。

秋天來了，白天會愈來愈短，晚上愈來愈長，天氣也會一天比一天冷，人們開始穿上外套、長褲和毛衣。

我喜歡秋天，因為秋天很安靜也很美麗，樹葉的顏色讓我覺得很開心。我喜歡在秋天出去散步，看看美麗的樹葉，感受涼爽的風。我覺得秋天是一個特別的季節。

李莎（紐約，人力中心中文學校）

我喜歡秋天，因為它不冷也不熱，秋天的天氣讓人覺得很舒服，剛剛過了炎熱的夏天，寒冷的冬天還沒來。秋天有萬聖節，小朋友都出去要糖，我也喜歡去看蘇活區的遊行，熱鬧又歡樂！秋天是開學的季節，這個學期對我來說很繁忙，要準備SAT，面對各種考試，並不輕鬆。秋天也是最美麗的季節，公園裡飄著落葉和落花，農人也開始收穫糧食和穀物。天氣慢慢變涼，我們也要穿長袖和長褲。秋天來了，我喜歡秋天，它讓人舒服，讓人放鬆，讓人快樂。跟夏天說一聲再見，又盼望著雪花片片的冬天，我愛秋天！

精華 FAQ

  • 文章寫到秋天氣溫慢慢變涼，夏天的炎熱逐漸消失，天空晴朗時又藍又高，樹葉也會由綠轉黃、橙、紅，風一吹便飄落，呈現美麗而安靜的景色。

  • 因為農田裡有許多成熟的水果和蔬菜，例如蘋果、南瓜和玉米都長得很好，人們也會開始購買秋天的食物，顯示這個季節是農作物成熟與收成的重要時期。

  • 作者喜歡秋天的安靜、美麗與涼爽；李莎則覺得秋天不冷不熱很舒服，也喜歡萬聖節與遊行，但同時要準備SAT和各種考試，顯示秋天既愉快也忙碌。

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