我們的校園裡有充滿歡笑的遊樂場，有布滿生命氣息的生態池，還有繚繞著戰鬥氣氛的籃球場。但是假如我是導遊，一定要帶大家到我心目中校園最美的一隅——校長室參觀。我原本以為校長室是一個嚴肅的地方，但是後來發現校長室有最獨特的「美麗」。

時間回到我二年級的某天，第二節下課鐘聲響完，導師帶我去校長室。進了校長室，校長熱情又溫柔地對我打招呼，後來他請我分享如何準備一個「環保綠生活，愛家愛地球」的創意演說活動，並且和我照相。自從第一次走進校長室以後，我認定他是校園中最美的一隅。

我還發現其他同學也會利用下課時間去校長室找校長談天說地，有了孩子們的天真思想，校園中最美的一隅更美麗了。我也覺得校長室像一座花園：校長是大樹，同學們是花兒，和樂的氣氛是微風。就算現在高年級了，這座花園還依然在我的心裡。有時在學校遇到委屈的事情，我們也會告訴校長。校長室是大家心目中無憂無慮的天地。

校園中有許多角落是大家的喜愛，但我認為校園中最美的一隅是校長室。尤其有一位和藹可親的校長，常常關心學生，而學生也樂於和校長成為朋友。校長室是一個帶給我溫暖的地方，是我的避風港，它使整個校園明亮起來。