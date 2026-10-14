大黑狗找浣熊／《雞舍裡的故事》系列之四

AI摘要 文章摘要整理： 大黑狗原想去見浣熊，途中被哈巴狗跟著同行，兩狗先向老貓、老牛打聽，再到圖書館翻書看片，最後真的遇見浣熊，發現彼此印象與真相差很大。

幾天後，大黑狗找大黃狗商量：「我沒見過浣熊，想去打個照面。」大黃狗點點頭：「放心去吧，我來看家。」哈巴狗聽了，一聲不吭跟上。

走不多遠，大黑狗發現了哈巴狗。哈巴狗解釋：「我目標小，想在前邊替你開路。」大黑狗生氣了：「你怕浣熊吃了我？」

「相信你能保護我，才跟你出來呀。」哈巴狗做了個鬼臉，「再說，我認識小飯店老闆，肚子餓了就找他。」大黑狗這才帶著哈巴狗上路。

見到老貓，哈巴狗就問：「貓大娘，你見過浣熊嗎？」老貓說：「見過，晚上鬼鬼祟祟，最喜歡偷東西。」大黑狗問：「浣熊厲害嗎？」老貓答道：「浣熊的膽子不算大，見到狗只會繞著走。」

見到老牛，哈巴狗就問：「牛大爺，你見過浣熊嗎？」老牛說：「見過，浣熊看上去很凶，但比不上狼。他最怕遇到敢打敢拚的狗。」

這時，哈巴狗見附近有個圖書館，嘿嘿笑了：「圖書館裡一定有浣熊的圖片。」大黑狗也笑了：「對呀，我們不識字，但會看圖，進去瞧瞧！」

進了圖書館，他們找到厚厚的《森林動物大全》。翻開浣熊那一頁，就看到了浣熊的插圖。

哈巴狗叫了起來：「浣熊就這麼一點兒大？」大黑狗看到旁邊黑熊那一頁的插圖，直吐舌頭：

「浣熊和黑熊相差那麼大！」

更幸運的是，旁邊暗室裡正在放幻燈片《浣熊》。他倆悄悄進去，找了位置坐下。銀幕上的浣熊乖巧可愛，眼睛周圍黑黑的一圈，像戴了個眼罩；粗短的爪子分開著，像人的手掌。

看了幻燈片，他倆才知道，浣熊除了會吃雞，還會吃魚、小魚、昆蟲、穀物和玉米。更驚訝的是，幻燈片還告訴他倆：浣熊闖入雞舍被抓，可原地放生，也可依法處理。

他倆離開圖書館，走沒幾步，竟遇見一隻浣熊。大黑狗猛吼一聲，那浣熊嚇得三步並作兩步爬上了樹。哈巴狗奔到樹下，朝樹上的浣熊喊：「快下來，跟我們去小飯店吃肉骨頭！」

「快回去，重要消息不能耽擱。」大黑狗對哈巴狗搖搖頭，又對浣熊搖了搖尾巴，「你本事比我大，能爬樹。」（待續）