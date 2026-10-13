秋天到了，我覺得這是一年中最美的時間。公園裡樹葉變成了紅色、黃色、棕色和橙色等各種顏色。每到秋天出門時，總有陣陣秋風吹過，吹亂了我的頭髮。

秋天的氣溫不冷不熱，剛剛好。抬頭仰望，天空藍得像大海一樣，溫暖的陽光照在我的皮膚上。周圍的房子和大自然的美景，都讓我感到無比的快樂。

秋天也是開學的季節。在學校裡，我可以見到朋友和老師，也能學到更多知識。課間休息時，我們可以在陽光底下散步，也可以在好天氣時去戶外玩耍。放學後，我走路回家，享受著一天結束時的快樂心情。

中秋 節也在秋季。中秋節那天，全家人會聚在一起吃晚飯。我們享用著米飯、魚、豬肉、牛肉和蔬菜等美食。飯後，我們會到戶外欣賞那美麗、又圓又明亮的月亮。在黑黑的夜空中，月亮亮晶晶的，我們一邊品嘗月餅，一邊賞月，月餅的形狀也像月亮一樣圓。在品嘗美味月餅的同時，我會拍下月亮的照片留作紀念。爸爸、媽媽和我還會拍一個合照留念，以後再看。

在秋天的時候大家都很開心。每天跟朋友和家人在一起讓我很開心，我希望以後大家也可以像這樣，每天開開心心的。